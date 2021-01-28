В Кировском парке Сыктывкара зимуют утки. Птицы оставались в городе даже в самые лютые морозы. Портал PG11.ru выяснил, грозит ли уткам смерть и почему они не улетают.

Как рассказали в Институте биологии Коми, большинство из 275 видов птиц республики относятся к перелетным, а на зимовку остается лишь 50 видов.

— Основная причина того, что птицы улетают на зимовку в теплые края — отсутствие пищи. Зимой им довольно сложно находить для себя пропитание, и птицы вынуждены улетать в те места, где можно добыть достаточное количество привычной пищи. Кряква, которую горожане в последние годы отмечают зимой в окрестностях Сыктывкара, на самом деле относится тоже к зимующим видам. Да, я не ошибаюсь, подавляющее большинство отлетают к местам зимовок. Действительно, при обследовании нами бассейна реки Вымь в 2001 году, в зимнее время были обнаружено несколько группировок крякв на реке Елва и верховьях реки Вымь. В то время их общая численность составляла здесь не менее 80 особей, — сообщает старший научный сотрудник Сергей Кочанов.

По словам местных жителей и охотников, кряквы с давних времен зимовали на этих участках. Со слов специалиста, причиной этому является наличие незамерзающих даже в сильные морозы участков рек с карстовыми водами,они и поддерживают постоянную температуру воды в течение года:

— Там пернатые успешно и добывали корм. Это касается естественной причиной зимовки нативных, то есть природных группировок кряквы в нашем регионе.

А что же с утками, которые остаются зимовать, хотя и не должны? В течение последних 10 лет в зимнее время этот вид отмечается на искусственном проточном водоеме, идущего от Монди СЛПК и впадающего в Вычегду напротив села Ивановка.

— Здесь в различные годы зафиксировано от 5 до 40 зимующих птиц. Непосредственно на реке Сысоле у Кировского парка и на Вычегде под ЛПК они отмечаются только в последние 4 года. До этого кряквы в некоторые годы задерживались здесь до ноября. Основные причины зимовки рассматриваемого вида в этих местах — техногенные (наличие теплых сточных вод) и климатические (потепление климата, способствующих к образованию открытых участков воды). Дополнительно стоит отметить, что уток часто подкармливают люди, бросая им хлеб в местах их обитания. Именно по этим причинам многие утки и остаются на зиму у города.

Специалист напомнает, что, подкармливая птиц, человек наносит им определенный вред:

— У них притупляются естественные инстинкты по поиску еды, благоприятной для их пищеварения, они становятся практически ручными, не пугливыми и становятся зависимыми от людей. Уток категорически не рекомендуется подкармливать хлебом, особенно свежим и черным. Он плохо усваивается в пищеварительной системе и медленно выводится. Лучшая подкормка — предварительно замоченные пшеница и ячмень, а также отваренные перловка, ячмень, овсяные хлопья. Уткам очень полезны различные овощи. Кроме того, для нормального пищеварения, в пищу необходимо добавлять мелкую гальку, которая помогает птицам перетирать пищу в желудке.

Сергей Кочанов рассказал, что в этом году для оставшихся у города крякв было достаточно суровое испытание — жестокие морозы.

— До похолодания у парка им. Кирова держалось до 50 крякв. В пик морозов они исчезли. В данный момент количество уток достигло 36. Видимо, в периоды морозов они перелетают на те водоемы, которые никогда не замерзают. Их в пригородах не менее двух. Ближайшая зимовка крякв — Киров, где они регулярно отмечались с 80-х годов прошлого века.

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