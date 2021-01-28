На этой неделе погода порадовала нас по-настоящему весенним теплом, а сыктывкарские красавицы — новыми фотографиями. Портал PG11.ru собрал самые яркие снимки горожанок. В этот раз в подборку вошло 8 девушек.

@annaketner

@veikhel

@marinatitova19850725

@olgadous

@_lui__lu

@foxx_48

@samarkina__irina

@ulanovasvetlana