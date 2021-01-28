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В Турции изобрели препарат, который убивает коронавирус за минуту

В Турции изобрели препарат, который убивает коронавирус за минуту

28 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото с официального сайта вакцины от коронавируса
Препарат был усовершенствован с помощью нанотехнологий

Сотрудники кафедры микробиологии Университета «Улудаг» в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту уничтожить коронавирус, передают РИА Новости.

Cпрей Genoxyn, которое полностью убивает вирус, было разработан профессором Шехиме Гюльсюн Темель и докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином. По словам Сабанджи, исследования начались еще до пандемии коронавируса.

- Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество, — пояснил Сабанджи.

Темель утверждает, что спрей абсолютно безвреден для эпителиальных клеток на слизистых оболочках. «Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать», — сказала она.

После того как препарат был усовершенствован с помощью нанотехнологий, его эффект стал более стабильным и он начал оказывать долгосрочное воздействие на определенные молекулы, сообщают ученые. Они утверждают, что спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.

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