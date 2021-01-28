Эксперт рассказал, как камера следит за пользователями Instagram

Обычно доступ к включению на смартфоне камеры и микрофона возможен только при активации устройства непосредственно пользователем. Но бывают ситуации, когда в Instagram или других приложениях смартфона камера и микрофон включались вне зависимости от желания владельца телефона, рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, передает РИА Новости.

- К сожалению, были не единичные случаи, когда в Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя, например, при просмотре ленты новостей, использовании чата, — рассказал Кусков.

При этом все компании, которые были замечены в такого рода нарушениях, заявляли о том, что это случайность, и такого быть не должно.

- При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно: транзакции, путешествия, локации с помощью геоданных, — подытожил он.

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