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«Вытащат фуру и «легковушку» из снега и грязи: интервью с сыктывкарскими активистами необычного движения

«Вытащат фуру и «легковушку» из снега и грязи: интервью с сыктывкарскими активистами необычного движения

27 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / «Джип Алерт» / Константин Филинов / Фото процесса вытаскивания фуры
Волонтеры отмечают, что мало кто знает о них

Уже несколько лет существует проект «Джип Алерт» — всероссийское волонтерское движение, объединяющее владельцев внедорожников для помощи застрявшим автомобилям. Однако в Сыктывкаре до сих пор очень мало людей знает о том, что в трудной ситуации любой водитель может попросить о помощи добровольцев движения. Портал PG11.ru взял небольшое интервью у волонтеров проекта.

Проект создали волонтеры-автолюбителями поискового отряда «Лиза Алерт» в начале 2017 года. На протяжении нескольких последних лет во время поисках пропавших людей они сами не раз оказывались в ситуации, когда самому не выбраться. А как идея «Джип Алерт» родился 20 ноября 2013 года, тогда он назывался Службой внедорожной эвакуации.

— Мы искали помощи в интернете, находили коммерческие службы (в том числе платные услуги МЧС). Но они требовали оплаты от 10 до 30 тысяч рублей. Даже рассказ о том, что мы добровольцы и за свой счет ночью спасаем людей в лесах, не помогал. В ответ нам предлагали сделать скидку максимум 20 процентов, — рассказывает основатель в статье, которая посвящена истории движения.

В основе движения лежит единый call-центр, который находится в Москве. Благодаря централизации обеспечивается оперативное реагирование на заявки со всей России и контроль за их исполнением. Центр функционирует на личные средства волонтеров и добровольные пожертвования зарегистрированных джиперов. В планах развития – присоединение всех автолюбителей к единой информационной сети для взаимопомощи на дорогах.

Карта машин «Джип Алерт»

К 2020 году в проект насчитывает более 40 000 добровольцев, которые выполнили более 11 000 заявок, в сутки приходит до 70 заявок со всей страны, как сообщается на официальной странице движения «ВКонтакте».

Волонтеры «Джип Алерт» есть и в Сыктывкаре. Корреспондент портала PG11.ru поговорил с двумя представителями движения.

Сергей Мишарин, стаж вождения с 2001 года

Сергей состоит в «Джип Алерт» уже два года:

— Узнал о движении через соцсети, увидел, что дело хорошее. Сам тоже застревал, долго искал, кто может помочь. Обрадовался, что появился такой проект и решил участвовать.

Мужчина поделился, что волонтером поискового отряда «ЛизаАлерт» он стал позже, однако принять участие в поисках пока не удалось. Однако Сергей верит, что рано или поздно ему удастся это сделать.

Несмотря на то, что по приложению «Джип Алерт» сыктывкарцу удалось отработать только одну заявку, вызволением автомобилистов из трудных ситуаций он занимается регулярно:

— Зимой автолюбители регулярно застревают. За эту зиму уже раза три пришлось помогать выталкивать, один раз использовал трос. Сам тоже застреваю частенько во дворе, тогда уже мне помогают. 

Сергей рассказал, что, как правило, серьезно редко кто застревает, однако бывают случаи, когда приходится хорошо постараться:

— Была история: на легковушке кто-то заехал по снежной дорожке в лес, там и застрял. На подмогу приехал УАЗ-ик — тоже забуксовал. Пришлось их мне вытаскивать. А вообще, на самом деле, чтобы не выехать из снега — это еще постараться надо. Обычно сильно застревают, когда с трассы, к примеру, вылетают. Тогда да, мороки много.

Для спасения автомобилистов из трудной ситуации Сергей использует свой автомобиль, провода для «прикуривания» и «динамку». Как объяснил волонтер, «динамка» — это динамическая стропа, она же динамический трос. В процессе эвакуации, когда выдергивающий автомобиль набирает скорость, стропа натягивается и накапливает кинетическую энергию, это позволяет вытащить автомобиль успешнее.

ТагАЗ Тагер (4WD). СыктывкарИнформация с сайта «Джип Алерт»

— Такой стропой нужно пользоваться с умом. Был в Подмосковье случай, когда на каких-то соревнованиях таким тросом оторвало железку при эвакуации и убило человека, — поделился Сергей.

Мужчина рассказал, что не ждет за свою помощь какой-то особой благодарности:

— Людям надо помогать просто так. Хотя бы для чувства, что ты не бесполезное существо. Будьте терпеливее по отношению друг к другу. А если видите, что кто-то в беде, не ленитесь, останавливайтесь, спрашивайте, нужна ли помощь. 

Василий Сапсай, стаж вождения с 1998 года

Василий рассказал, что случайно наткнулся на ссылку в интернете в 2017 году и с тех пор является волонтером движения «Джип Алерт». За прошлый год мужчина отработал всего одну заявку по приложению — люди попросту не знают о том, что есть волонтеры, готовые прийти на помощь. 

Как рассказал Василий, вне заявок приходится вытаскивать около трех-четырех машин в год:

— Чаще всего это фуры, которые застревают на складах. Как-то заехал на базу по личным делам, а там фура стоит, мужики ей под колеса что-то пихают. Я подошел, предложил помощь. Сначала посмотрели с сомнением на мою машину, потом согласились. В итоге вытащил, правда, фаркоп разогнул и двигатель потом перебрать пришлось. Еще был раз, когда водитель фуры запутался в навигаторе, съехал к пляжу и там застрял. Я его тогда не смог выдернуть, вместе с ним за трактором пришлось ехать.

Люди часто пытаются отблагодарить Василия за помощь деньгами, но мужчина от них отказывается:

— Даже доллары как-то предлагали, но я не несу таких уж сильных затрат, так что деньги не беру. Верю в карму, добро вернется. 

Василий советует водителям соблюдать дистанцию и уважать остальных участников движения.

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А вы знали, что в Коми есть волонтеры такого движения? Вам приходилось когда-нибудь застревать в снегу или грязи? Расскажите в комментариях!

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