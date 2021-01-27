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Названы продукты, за которые россияне готовы переплатить

Названы продукты, за которые россияне готовы переплатить

27 января 2021 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
При этом 11% сказали, что почти не склонны заботиться о здоровом питании

Центр изучения потребительского поведения Роскачества (ЦИПП) провел опрос среди россиян и выяснил, какой процент жителей страны нацелен на здоровое питание, а также определил, за какие продукты готов переплачивать покупатель.

Так, 87% сообщили, что так или иначе стремятся питаться правильно. При этом 28% из них сказали, что однозначно стремятся к здоровому рациону и употреблению качественных продуктов, 59% выбрали вариант «скорее стремлюсь».

А 11% сказали, что почти не склонны заботиться о здоровом питании, и только 2% ответили, что оно их вовсе не волнует.

Продукты, которые, по мнению покупателей, принесут пользу организму, стоят того, чтобы заплатить за них больше, считают респонденты.Только 17% опрошенных заявили, что не будут покупать продукты с перечисленными выше свойствами, если они дороже обычных.

К покупке мяса мужчины относятся строже, чем женщины (44% против 34%). Та же картина с выбором спиртного (4% против 2%). Зато женщины пристальнее оценивают овощи (14% против 11%), молочную продукцию (26% против 16%), рыбу (11% против 9%) и кондитерские изделия (2% против 1%). Остальные категории получают равное внимание обоих полов: фрукты – 7%, продукты из муки и/или зерна – 5%.

Как ответили 77% участников опроса, натуральных и полезных для организма продуктов на рынке меньше, чем необходимо. И 68% согласились с утверждением, что продуктов, произведенных без вреда для окружающей среды, меньше, чем должно быть.

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