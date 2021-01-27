В Госдуме предложили разместить на пятитысячной купюре портрет Путина

Депутат Госдумы России от ЛДПР Сергей Калашников предложил разместить на 5000 купюре изображение Владимира Путина. Об этом сообщает znak.com.

- Я не считаю возможным, кроме изображения городов, помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры [изображение] Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично, — заявил Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Заявление прозвучало в рамках комментирования инициативы Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен.

Сейчас на пятитысячной купюре изображены виды города Хабаровска, на лицевой стороне купюры — памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, набережная в Хабаровске.

Кстати, подобное предложение уже звучало в 2017 году. В ЦБ тогда инициативу не поддержали, сообщив, что «по сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России».

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram