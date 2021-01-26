Киберспециалист назвал способ защитить свои персональные данные

Связанный с пандемией коронавируса массовый переход на удаленную работу создал благоприятные условия для деятельности киберпреступников. О том, как защититься от кибератак, рассказал РИА Новости инженер пресейл-направления компании-разработчика антивирусного ПО McAfee Сергей Меньшаков.

По словам эксперта, чтобы защититься от фишинговых атаках и мошенничества с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО), нацеленных на людей, работающих удаленно, нужно соблюдать определенные правила. В частности, следить за новостями и обсуждать угрозы.- Знание - сила. Лучшая защита от онлайн-угроз - нападение. В контексте цифрового пространства это означает владение актуальной информацией.

Чем больше вы знаете о методах обмана пользователей, тем меньше вероятность, что вы станете жертвой хакеров и поверите фишинговому письму с предложением о покупке вакцины от COVID-19 онлайн или купоном на прививку без очереди, - уточнил Меньшаков.Эксперт также советует проверять источники электронных писем. Не менее важно не доверять письмам и тестовым сообщениям от знакомых людей или от организаций, если в них содержатся просьбы или неправдоподобно заманчивые предложения. Прежде чем нажать на ссылку, нужно зайти на сайт компании самостоятельно или позвонить в ее службу поддержки. Проверка источников защитит от скачивания вредоносного контента по фишинговым ссылкам.

- Наводите курсор на ссылки, изучайте состав URL. Если вам прислали сообщение со ссылкой, наведите на нее курсор мыши, но не щелкайте по ней. Так вы сможете увидеть, куда ведет эта URL. Если адрес выглядит подозрительно, удалите сообщение. Показатели риска: Фальшивые ссылки обычно выглядят как ссылки на надежные сайты, но могут содержать лишние слова или домены. Если есть сомнения по поводу характера URL, не нажимайте на нее, - советует эксперт.

Кроме того, Меньшаков рекомендует обезопасить свои устройства с помощью нескольких дополняющих друг друга средств. В частности, можно использовать пароли двухфакторной аутентификации (2FA). «Регулярная смена паролей и двухфакторная аутентификация (2FA) — самый эффективный способ борьбы с хакерами», - отмечает эксперт. Кроме того, следует использовать виртуальную частную сеть (VPN), которая поможет установить защищенное шифрованием соединение и скрыть действия в сети от хакеров.

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