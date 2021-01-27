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Назван способ пережить резкие перемены в погоде

Назван способ пережить резкие перемены в погоде

27 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Сосуды подстраиваются под колебания давления

Метеочувствительность не является мифом или выдуманной болезнью, пояснила в беседе с «Российской газетой» профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова.

Из-за «температурных качелей» большое количество людей обращается ко врачу с жалобами на давление, мигрень, а также боль в суставах и учащенное сердцебиение, пишет РИА Новости.

- Мы же замечаем, как наши домашние питомцы предсказывают морозы или дожди своим поведением. А человеческий организм — это такая же часть живой природы, он тесно с ней взаимосвязан, — отметила медик.

Сосуды подстраиваются под погодные колебания: из-за изменения атмосферного давления меняется и давление внутри брюшной полости и черепной коробки, появляются болевые ощущения.

По словам Коренновой, чаще всего на изменения погоды жалуются люди с хроническими заболеваниями и болезнями сердца, а также астеники и гипертоники. В дни, когда погода резко меняется, врачи часто выезжают к пациентам с подозрением на инфаркты и инсульты.

Она посоветовала метеозависимым людям регулярно заниматься спортом, закаливаться и принимать контрастный душ — это поможет повысить выносливость сосудов. Тренировки не должны быть изнуряющими. Также занятия спортом можно заменить на получасовые и более прогулки. Кореннова напомнила о необходимости нитроглицерина в аптечке для пациентов с заболеваниями сердца, а гипертоникам нужно всегда иметь препараты для снижения давления, назначенные врачом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников высказался о людях, которые жалуются на метеозависимость. По его словам, они часто хандрят на погоду, поэтому им стоит заняться физкультурой. Однако, он не стал спорить с тем, что некоторые старые раны при смене погоды могут причинять болевые ощущения. Врач призвал игнорировать плохую погоду и перестать оправдывать лень и склонность к хандре метеозависимостью.

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Здоровье Погода

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