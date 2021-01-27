Фото дня в Сыктывкаре: кусочек лета посреди зимы

@burmi75

- А вот вам кусочек лета посреди зимы. Решил ради интереса поучаствовать в конкурсе от @fotomanitnas, поэтому фотография будет без раскадровки в карусели.

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