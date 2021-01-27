Фото дня в Сыктывкаре: кусочек лета посреди зимы

Фото дня в Сыктывкаре: кусочек лета посреди зимы27 января 2021
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
@burmi75
Горожане делятся красивыми кадрами
@burmi75
- А вот вам кусочек лета посреди зимы. Решил ради интереса поучаствовать в конкурсе от @fotomanitnas, поэтому фотография будет без раскадровки в карусели.
#беседка_конкурс_10 #фотографсыктывкар #фотографвсыктывкаре #фотосыктывкар #фотосыктывкара
#фотографкоми #фотографиисыктывкара #коми #сыктывкар #ночное #настроение #ночь
#романтиканочи #лето #летобудет #белаяночь #котики #кошки #летопосредизимы #cats
#whitenight #summer #summernight
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0