В Сыктывкаре наблюдается аномальная для января жара - температура достигла +1 градуса тепла. Портал PG11.ru узнал у синоптика, чего ждать от погоды дальше.

Синоптик Коми ЦГМС Артем Шомысов сообщает, что такое потепление связано с циклоном, который пришел к нам со стороны Москвы. В Коми он столкнулся с арктическим антициклоном, наполнился теплым воздухом. Поэтому сейчас на всей южной части республики наблюдается сильное потепление.

26 января в 8-9 утра был зафиксирован максимум - +1,3 градуса. Такая же температура была 26 января 1971 года. Однако максимально воздух нагрелся 11 января 1971 года - до +3,8 градусов, - сообщил синоптик.

Артем Шомысов также рассказал, что вечером 27 января в Сыктывкаре начнется мощный снегопад, который будет идти почти всю ночь.

Синоптик отметил, что погода в Сыктывкаре сейчас аномальна - в среднем температура изменилась на 30 градусов. Однако в северных районах уже постепенно холодает, что будет ожидать и Сыктывкар.

Пока что столица Коми останется под опекой тепла, однако к выходным уже можно ожидать похолодания до -15 градусов, - заключил синоптик.

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