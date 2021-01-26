В Сыктывкаре на одном из автобусных маршрутов стоимость проезда увеличилась в два раза

В Сыктывкаре на одном из часто используемых маршрутов стоимость проезда увеличилась в два раза. Портал PG11.ru узнал у перевозчика, с чем это связано.

В нашу редакцию обратилась жительница поселка Марты-Ю. Она заявила что без предупреждения стомость проезда на автобусе №103 подорожала в два раза - с 30 рублей до 61 рубля.

- Местные жители устали уже воевать с администрацией и перевозчиками. Большинство людей работают в городе и домой они возвращаются либо на такси, либо попутчиками, потому что автобусов нет, - рассказала местная жительница.

Женщина отметила, что в поселке нет садиков, школы, аптек, поликлиник. Поэтому услугами перевозчиков приходится пользоваться часто.

- Ждать автобус приходиться очень долго, ведь интервал между ними около пяти часов. Как нам сказал кондуктор на 103 маршруте, им не выгодно ради двух человек автобус гонять, - рассказала местная жительница.

В товариществе частных перевозчиков отметили, что повышение цен на проезд происходит каждый год в определенный период времени. Глава организации Татьяна Королева рассказала, что приблизительно с мая по октябрь автобус функционирует как дачный с льготной стоимостью проезда в 23 рубля. Однако потом цена на билет возвращается к прежней - по тарифной сетке 2 рубля 35 копеек за километр.

- На этом маршруте продолжают действовать льготы для жителей поселка. Если они обратятся в администрацию Максаковки и предъявят прописку, тогда им выдадут специальные отрывные билеты. Ими можно воспользоваться в этом автобусе, и тогда стоимость проезда будет составлять 23 рубля. Остальное компенсирует государство, - рассказала Татьяна Королева.

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