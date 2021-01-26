В России изменились требования к фотографиям на паспорт

В России изменились требования к фотографиям на паспорт26 января 2021
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Фото из архива «Pro Города»
В регламенте закрепили запрет на обработку и ретушь фото
С 11 января вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств – это уточненные требования к фотографии. Также изменились форма заявления и реквизиты госпошлин.
Что изменилось?
В регламенте закрепили запрет на обработку и ретушь фото. А также внесли пункт про цветные линзы для глаз.
Каким теперь должно быть фото на паспорт?
- Фото должно соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления,
- Фото может быть черно-белым или цветным,
- Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей,
- На фотографии человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением и закрытым ртом,
- Глаза должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их,
- Для тех, кто постоянно носит очки, надо сфотографироваться в очках без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза,
- Нельзя фотографироваться с линзами, которые меняют цвет глаз,
- Нельзя фотографироваться в форменной одежде, в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка,
- Головной убор, которые не скрывает овал лица, допускается только по религиозным убеждениям,
- На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) мм,
- Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней,
- Нельзя редактировать фото и художественно его обрабатывать, чтобы лицо выглядело красивее. На фото должны быть достоверно отображены все особенности лица,
- Толщина полученного фотоотпечатка должна быть 0.235 +/- 0.075 мм, плотность материала не менее 110 г/м.
Сколько фото надо?
Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам еще нужно временное удостоверение личности, то принесите третье фото.
Что с заявлением?
В заявление добавился пункт о разводе. Чтобы не ошибиться с формой, не ищите ее и интернете и не заполняйте заранее: заполните ее непосредственно в МФЦ «Мои Документы». Так вы точно не ошибетесь и не потеряете время.
Что с госпошлиной?
Изменились реквизиты. Поэтому удобнее всего будет оплатить госпошлину непосредственно в МФЦ через терминал. Либо вы можете оплатить госпошлину заранее, новые реквизиты тут: www.mydocuments11.ru/pages/rekvizity_na_oplatu_gosposhlin
Куда обратиться?
Подать заявление на паспорт можно в любом центре или офисе «Мои Документы». Запишитесь на нужное вам время:
– eo.mydocuments11.ru,
– 8 800 200-82-12.
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26 января 2021, 11:30
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