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В России изменились требования к фотографиям на паспорт

В России изменились требования к фотографиям на паспорт

26 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
В регламенте закрепили запрет на обработку и ретушь фото

С 11 января вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств – это уточненные требования к фотографии. Также изменились форма заявления и реквизиты госпошлин.

Что изменилось?
В регламенте закрепили запрет на обработку и ретушь фото. А также внесли пункт про цветные линзы для глаз.

Каким теперь должно быть фото на паспорт?

  • Фото должно соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления,
  • Фото может быть черно-белым или цветным,
  • Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей,
  • На фотографии человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением и закрытым ртом,
  • Глаза должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их,
  • Для тех, кто постоянно носит очки, надо сфотографироваться в очках без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза,
  • Нельзя фотографироваться с линзами, которые меняют цвет глаз,
  • Нельзя фотографироваться в форменной одежде, в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка,
  • Головной убор, которые не скрывает овал лица, допускается только по религиозным убеждениям,
  • На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) мм,
  • Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней,
  • Нельзя редактировать фото и художественно его обрабатывать, чтобы лицо выглядело красивее. На фото должны быть достоверно отображены все особенности лица,
  • Толщина полученного фотоотпечатка должна быть 0.235 +/- 0.075 мм, плотность материала не менее 110 г/м.

Сколько фото надо?
Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам еще нужно временное удостоверение личности, то принесите третье фото.

Что с заявлением?
В заявление добавился пункт о разводе. Чтобы не ошибиться с формой, не ищите ее и интернете и не заполняйте заранее: заполните ее непосредственно в МФЦ «Мои Документы». Так вы точно не ошибетесь и не потеряете время.

Что с госпошлиной?
Изменились реквизиты. Поэтому удобнее всего будет оплатить госпошлину непосредственно в МФЦ через терминал. Либо вы можете оплатить госпошлину заранее, новые реквизиты тут: www.mydocuments11.ru/pages/rekvizity_na_oplatu_gosposhlin 

Куда обратиться?
Подать заявление на паспорт можно в любом центре или офисе «Мои Документы». Запишитесь на нужное вам время:
– eo.mydocuments11.ru,
– 8 800 200-82-12.

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