В России изменились требования к фотографиям на паспорт

С 11 января вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств – это уточненные требования к фотографии. Также изменились форма заявления и реквизиты госпошлин.

Что изменилось?

В регламенте закрепили запрет на обработку и ретушь фото. А также внесли пункт про цветные линзы для глаз.



Каким теперь должно быть фото на паспорт?

Фото должно соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления,

Фото может быть черно-белым или цветным,

Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей,

На фотографии человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением и закрытым ртом,

Глаза должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их,

Для тех, кто постоянно носит очки, надо сфотографироваться в очках без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза,

Нельзя фотографироваться с линзами, которые меняют цвет глаз,

Нельзя фотографироваться в форменной одежде, в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка,

Головной убор, которые не скрывает овал лица, допускается только по религиозным убеждениям,

На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) мм,

Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней,

Нельзя редактировать фото и художественно его обрабатывать, чтобы лицо выглядело красивее. На фото должны быть достоверно отображены все особенности лица,

Толщина полученного фотоотпечатка должна быть 0.235 +/- 0.075 мм, плотность материала не менее 110 г/м.

Сколько фото надо?

Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам еще нужно временное удостоверение личности, то принесите третье фото.



Что с заявлением?

В заявление добавился пункт о разводе. Чтобы не ошибиться с формой, не ищите ее и интернете и не заполняйте заранее: заполните ее непосредственно в МФЦ «Мои Документы». Так вы точно не ошибетесь и не потеряете время.



Что с госпошлиной?

Изменились реквизиты. Поэтому удобнее всего будет оплатить госпошлину непосредственно в МФЦ через терминал. Либо вы можете оплатить госпошлину заранее, новые реквизиты тут: www.mydocuments11.ru/pages/rekvizity_na_oplatu_gosposhlin



Куда обратиться?

Подать заявление на паспорт можно в любом центре или офисе «Мои Документы». Запишитесь на нужное вам время:

– eo.mydocuments11.ru,

– 8 800 200-82-12.

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