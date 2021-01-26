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Эксперты объяснили, почему умерших от COVID-19 хоронят в закрытом гробу

Эксперты объяснили, почему умерших от COVID-19 хоронят в закрытом гробу

26 января 2021 Возрастное ограничение: 16+
EPA-EFE / SHEPHERD ZHOU
Не стоит трогать тело руками, а уж тем более, по давней традиции, целовать в лоб

Весной прошлого года, когда появились первые умершие от коронавируса, ВОЗ рекомендовала утилизировать тела, по возможности кремируя их и предавая затем земле в полном защитном обмундировании, пишет «МедикФорум».

Сейчас похороны жертв коронавируса почти ничем не отличаются от обычных. Можно ли при этом заразиться инфекцией от покойника?

Стоит учитывать, что патологоанатомы не случайно работают с такими умершими в полном защитном костюме, как и врачи «красной зоны».

- Мы работаем с СИЗах. В костюмах. Риск заразиться есть, как при любой инфекции, так как не знаешь, как она течет. Вирус новый, поэтому сказать трудно. Но вообще это не настолько опасная инфекция, – цитируют «Дни.ру» доктора медицинских наук, профессора, патологоанатома Александра Талалаева.

Стоит учитывать, что покойник не дышит, поэтому заразиться от него воздушно-капельным путем невозможно. При этом труп все же инфицирован, поэтому не стоит трогать его руками, а уж тем более, по давней традиции, целовать в лоб.

Скорее, заразиться можно от пришедших проводить усопшего в последний путь, как во время любого массового мероприятия. Поэтому следует обезопасить себя защитной маской и перчатками.

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Коронавирус

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Комментарии 1

4 часа назад Артем
Вот и я так жеж говорю! Он же не дышит, зачем закрытый гроб?
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