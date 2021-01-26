Медик оценила последствия удаленной работы для организма

При работе на удалёнке могут обостриться заболевания желудка, панкреатит и остеохондроз, растёт риск набора веса и инфекций из-за недостатка физнагрузок. Об этом RT рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой врач-терапевт Людмила Лапа.

- Набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова выходить на работу — значит, надо будет приходить в себя. Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунной системы не готово к встрече с инфекциями, — объяснила терапевт.

К остеохондрозу может привести неправильный выбор рабочего места, уточнила медик. Например, работа с ноутбуком в кровати или сидя на диване. Избежать проблем поможет лечебная физкультура, ходьба каждые полчаса и регулярное употребление воды. Важно также правильно выстроить свет, чтобы снизить риск стресса.

- Я думаю, что все знают правила: нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо. Вот это состояние лени и напряжения сильно способствует даже психологическим травмам. Начинаются стрессы, люди, излишне перегружаясь, расстраиваются. И глаза напряжены, и мышцы, и сосуды в напряжении, — рассказала эксперт.

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