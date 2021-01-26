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Эксперты назвали валюту, на которой россияне могут заработать в 2021 году

Эксперты назвали валюту, на которой россияне могут заработать в 2021 году

26 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Не стоит забывать про стабильный швейцарский франк

Россиянам в текущем году стоит обратить внимание на евро и юань для более выгодных инвестиций, а доллар и британский фунт не принесут существенного дохода, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.

- Мы ожидаем, что ФРС США будет реализовывать политику "слабого доллара". Мы предполагаем, что вложения в евро могут принести больший доход, чем в долларах. Также стоит присмотреться к китайскому юаню, который может продолжать дорожать по отношению к доллару и евро, — сказал управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

По мнению эксперта, инвесторам в 2021 году стоит избегать слабых валют развивающихся стран, таких как турецкая лира. При этом не стоит забывать про стабильный швейцарский франк, но его вряд ли удастся выгодно купить или продать из-за больших различий курса при обмене, что уменьшает его инвестиционную привлекательность.

В свою очередь, инвестиционный стратег компании "Открытие брокер" Константин Бушуев считает, что в текущем году можно обратить внимание на "сырьевые" валюты — австралийский и канадский доллар, а также валюты развивающихся стран — бразильский реал и мексиканский песо.

- Позитивное изменение валют этих стран может дать дополнительный бонус к основному заработку по акциям и облигациям. Доллар США и британский фунт стерлингов вряд ли будут в фаворитах у инвесторов, — отметил он.

Аналитик при этом напомнил, что сами по себе валюты не считаются доходными инструментами, поскольку не приносят дивиденда или процентного дохода и могут колебаться в долгосрочно устойчивых диапазонах. «Покупка доходных финансовых инструментов в валютах других стран — акций и облигаций — может давать повышенную доходность», — заключил он.

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