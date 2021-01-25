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Студенты из Коми назвали размер желаемой будущей зарплаты

Студенты из Коми назвали размер желаемой будущей зарплаты

25 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из группы "Облака.LIVE" / vk.com
На одну вакансию в среднем приходится порядка 9 резюме

Накануне Дня российского студенчества эксперты hh.ru проанализировали базу резюме и выяснили, как часто публикуют резюме студенты из Коми, какие профессиональные сферы им наиболее интересны и на какую зарплату они рассчитывают.

С начала января 2021 года самой популярной профессиональной сферой среди студентов из Коми стала сфера «Продажи». Также в топ популярных среди местных студентов входят сферы «Добыча сырья» и «Административный персонал», «ИТ, телеком», «Производство», «Рабочий персонал». Реже всего резюме студентов можно встретить в профессиональных сферах «Домашний персонал» и «Страхование». Такой вывод сделали аналитики hh.ru изучив почти 800 резюме студентов из Коми в январе 2021 года.

Средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов из Коми составляет 30 000 рублей. При этом средняя нижняя планка ожидаемой зарплаты у местных студентов находится на уровне 20 000 рублей, а верхняя – 40 000 рублей.

90% студентов из Коми ищут работу с полной занятостью, при этом в 27% резюме указано, что они рассматривают также и частичную занятость. 7% студентов отмечают, что готовы к стажировке, волонтерами хотел стать 2%. При этом предпочтительный график работы – это полный день (в 83% резюме студентов указан этот вариант). Гибким графиком интересуются 31%, удаленной работой – 18%, к вахте готовы 11%, что является самым большим показателем по вахте среди студентов в СЗФО.

Любопытно, что студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства соискателей: так, хотя бы раз самостоятельно откликались на вакансию 38% студентов из Коми, а в общем доля таких соискателей – лишь 35%. Кроме того, в среднем один студент самостоятельно откликается на 11 вакансий в год, в то время как в целом типичный соискатель из Коми делает 9 откликов.

Отметим, что конкуренция за рабочие места в профобласти «Начало карьеры» на данный момент в Коми на высоком уровне - на одну вакансию в среднем приходится порядка 9 резюме.

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