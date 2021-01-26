Фото дня в Сыктывкаре: царство зимнего сна

@chibbi._.flower

- Хочу рассказать небольшую историю, которая случилась недавно, когда я играла в игру "найди отличия". В общем, сначала была практически безвыигрышная ситуация... Соперник очень быстро находил все отличия. И я уже хотела слиться по-быстрому, если честно. Но почему-то решила продолжить игру. И ситуация быстро поменялась. Мне вдруг дали шанс играть дальше, хотя я практически проиграла. А потом все пошло очень легко и я в итоге нашла все отличия и выиграла. И я хочу сказать. Иногда нужно просто немного подождать и ситуация может измениться в корне. Но главное с этим "подождать" тоже не затягивать. Но смысл такой. Не рубить с плеча, а просто посмотреть, что будет дальше. Банально, но это работает.

Вот так, даже из обычной ситуации можно извлечь урок

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