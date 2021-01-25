Парень из Коми собирает деньги, чтобы вылечить маму от рака

Жительнице Визинги Жанне Горчаковой совсем недавно диагностировали рак желудка. Ее сын Евгений Горчаков обратился в редакцию портала PG11.ru за помощью.

Евгений сообщил, что его матери диагностировали рак 22 января. По его словам, врачи заявили, что лечение в сыктывкарской клинике проводить не будут.

- Мы обратились в Санкт-Петербургский НМИЦ онкологии имени Петрова, отправили документы и ждём ответа. Предварительно нам сказали, что лечение выйдет примерно в миллион рублей. Пока что маму положили в нашу сельскую больницу, где практически не лечат, а только колют обезболивающее и ставят капельницы с витаминами, - рассказал Евгений Горчаков.

Жанна Горчакова работает медсестрой в детском отделении. Она мать троих детей, младший ребенок ходит в садик и учиться говорить. Сын описывает ее как жизнерадостную, отзывчивую женщину и считает ее опорой для всей семьи.

- К сожалению, один миллион рублей для нас сумма неподъемная. Мы живем в селе, и средняя зарплата у нас 15 тысяч рублей, - рассказал Евгений.

Если вы остались неравнодушны к этой истории и хотите помочь матери троих детей Жанне Горчаковой, то переведите любую сумму на карту 2202 2020 8374 3603 или по номеру телефона 89121069329, получатель - Пешкин Сергей Михайлович (супруг и отец).О всех тратах семья будет сообщать на своей странице «ВКонтакте».

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