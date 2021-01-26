В России ограничат время для шумного ремонта в квартирах

В Общественной палате России решили ограничить время, когда можно проводить ремонт в жилых домах. Оно сократится до трех дней в неделю, о чем сообщают «Известия».

По мнению авторов инициативы, постоянный сильный шум мешает россиянам, которые работают на удаленке, а также негативно сказывается на здоровье. Идею поддержали эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме, а также в «Деловой России».

Предполагается, что в указанные дни будет также сохраняться «тихий час». Исключение предлагается распространить на новые дома (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию). Член комитета по строительству «Деловой России», генеральный директор ГК Smart Engineers Хусейн Плиев заявил, что поддерживает инициативу. Он объяснил, что не все работы являются шумными, а только не более 10–15 процентов.

Эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Судебно-экспертной палаты России Антон Хайбрашев напомнил, что в числе шумных — работы с перфоратором, болгаркой и резка плитки. По его словам, если грамотно спланировать ремонт, такие работы можно распределить на разрешенные дни.

Сейчас шумные ремонтные работы разрешены не более восьми часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Также предусмотрен двухчасовой перерыв днем, время регулируют региональные власти. Например, в Москве шумные работы разрешено проводить с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

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