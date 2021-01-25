В инструкции к одной из вакцин от COVID-19 появилось предупреждение для онкобольных

Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину «Спутник V», следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.

- Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями, — говорится в инструкции.

Минздрав России зарегистрировал «Спутник V» в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19.

«Спутник V» создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важные преимущества препарата — безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность «Спутника V» превышает 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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