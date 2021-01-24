Фото дня в Сыктывкаре: бескрайнее белое «море»

@chibbi._.flower

- Прошла 11 066 шагов; 7,5 километров по морозу -28, чтобы сфотографировать эту красоту.

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