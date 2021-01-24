Горожане делятся красивыми кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: бескрайнее белое «море»24 января 2021
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@chibbi._.flower
@chibbi._.flower
- Прошла 11 066 шагов; 7,5 километров по морозу -28, чтобы сфотографировать эту красоту.
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24 января 2021, 19:00
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