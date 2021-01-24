Просто о сложном: Банк России рассказал, как рефинансировать кредит

Как рефинансировать кредит?

Рефинансирование (его еще называют перекредитованием) — это банковская услуга, которая позволяет взять новый кредит, чтобы погасить кредит, который уже есть. Можно рефинансировать кредит и в том же самом банке, где вы его брали, но банки не всегда на это идут и могут отказать. Поэтому чаще за перекредитованием обращаются в другой банк.

Рефинансируют кредит, чтобы сэкономить — снизить ежемесячные выплаты или срок кредита.

Если кредит на большую сумму, а тем более ипотека — есть шанс ощутимо снизить нагрузку на ваш бюджет. Только помните главное условие: нужно быть аккуратным заемщиком. Если у вас плохая кредитная история, есть просрочки и штрафы, то кредит вам не рефинансируют.

Предлагаем пошаговую инструкцию по рефинансированию кредита.

1. Уточните все условия вашего кредита

Под какой процент вы брали кредит, сколько платите и сколько еще предстоит переплатить в сумме за оставшийся срок? Загляните в кредитный договор — он наверняка у вас хранится где-то. В нем указаны и ваша процентная ставка, и сумма ежемесячного платежа, и общая сумма переплаты по процентам.

В графике выплат есть разбивка для каждого месяца — какая часть платежа идет на погашение основного долга, а какая — на оплату процентов. В большинстве случаев первые годы проценты составляют львиную долю платежа. Вы можете посчитать, сколько вам еще предстоит переплатить. Для этого нужно либо посмотреть, на какую сумму вы уже заплатили процентов, и вычесть эту цифру из общей суммы переплаты. Либо просто сложить все будущие выплаты процентов.

Уточнить суммы и сроки выплат также можно по телефону, позвонив на горячую линию банка, и в интернет-банке, если вы им пользуетесь. Оценивая расходы по кредиту, учтите и страховки, если они есть. Если вы платите за обслуживание карты, которая используется для погашения кредита, приплюсуйте и эти траты к общей сумме расходов.

2. Найдите подходящие предложения банков

Изучите предложения разных банков. Не забудьте удостовериться, что у них есть лицензия. Сейчас услуга «рефинансирование» почти такая же популярная, как и кредит. Узнайте, на каких условиях разные банки предлагают рефинансировать кредиты, и выберите подходящий вариант.

Обратите внимание, что у банков есть ограничения по срокам и суммам. Например, нельзя заключить договор с одним банком, а на следующий день уже прийти рефинансироваться в другой — обычно в правилах банка обозначено, что между этими событиями должно пройти определенное время.

Кроме того, банк не станет заниматься перекредитованием, если уже через пару недель срок кредита закончится. Также ограничены минимальная и максимальная суммы кредита — скорее всего, банк не станет рефинансировать кредит в 20 000 рублей. Ипотеку, по которой остался долг меньше 500 000 рублей, как правило, тоже не рефинансируют.

3. Подсчитайте, как изменятся выплаты

Когда вы подобрали подходящие предложения, рассчитайте, как изменятся ежемесячный платеж и сумма переплаты. Не забудьте учесть и дополнительные расходы, например на страховки.

4. Выясните, какие еще траты могут вас ожидать

Помните, что финальная ставка при рефинансировании может отличаться от указанной на сайте или в рекламе. Процент зависит от разных условий, например от суммы и срока кредита. Если вы подтверждаете доход по форме банка, а не по справке 2-НДФЛ, ставка тоже может вырасти. В итоге озвученные в рекламе 10% могут превратиться, например, в 15%.

Кроме того, если вы рефинансируете ипотечный кредит, придется потратить деньги на переоформление: заново сделать оценку недвижимости и зарегистрировать ипотеку, оплатить услуги нотариуса и страховку (а то и не одну).

Если по условиям автокредита ваш автомобиль находится в залоге у банка, то придется переоформлять залог — и это тоже расходы. В договоре рефинансирования часто указывают две ставки: более высокая — до того, как вы передадите машину или квартиру в залог новому банку, и более низкая — после переоформления залога.

5. Подайте заявление в банк

Если вы все подсчитали и вам очевидно, что вы существенно сэкономите, — обращайтесь за точным расчетом в банк, условия которого кажутся наиболее выгодными. Поскольку рефинансирование — это, по сути, получение нового кредита, то банк выдвинет стандартные требования к заемщику: определенный возраст на момент погашения кредита и стаж работы, официальное трудоустройство.

Понадобится стандартный пакет документов: анкета-заявление, паспорт, документы, которые подтверждают трудоустройство и доход, а также документы по существующему кредиту — договор и график выплат. Если вас устраивают все условия, готовьте и подавайте документы. Если с ними все в порядке, банк одобрит рефинансирование и выдаст кредит.

Когда вы уже пришли в банк, подали документы, а сотрудники все подсчитали и подготовили для вас окончательное предложение — не спешите подписывать договор. По закону у вас есть 5 дней, чтобы еще раз все сравнить и взвесить — за это время условия уже одобренного кредита измениться не могут. Правда, на ипотеку это требование не распространяется, но банки часто заранее присылают заемщику проект нового кредитного договора и дают время подумать.

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