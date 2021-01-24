Просто о сложном: Банк России рассказал, как рефинансировать кредит

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Просто о сложном: Банк России рассказал, как рефинансировать кредит24 января 2021
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Фото из архива "Pro Города"
Как рефинансировать кредит?
- Рефинансирование (его еще называют перекредитованием) — это банковская услуга, которая позволяет взять новый кредит, чтобы погасить кредит, который уже есть. Можно рефинансировать кредит и в том же самом банке, где вы его брали, но банки не всегда на это идут и могут отказать. Поэтому чаще за перекредитованием обращаются в другой банк.
- Рефинансируют кредит, чтобы сэкономить — снизить ежемесячные выплаты или срок кредита.
- Если кредит на большую сумму, а тем более ипотека — есть шанс ощутимо снизить нагрузку на ваш бюджет. Только помните главное условие: нужно быть аккуратным заемщиком. Если у вас плохая кредитная история, есть просрочки и штрафы, то кредит вам не рефинансируют.
- Предлагаем пошаговую инструкцию по рефинансированию кредита.
1. Уточните все условия вашего кредита
- Под какой процент вы брали кредит, сколько платите и сколько еще предстоит переплатить в сумме за оставшийся срок? Загляните в кредитный договор — он наверняка у вас хранится где-то. В нем указаны и ваша процентная ставка, и сумма ежемесячного платежа, и общая сумма переплаты по процентам.
- В графике выплат есть разбивка для каждого месяца — какая часть платежа идет на погашение основного долга, а какая — на оплату процентов. В большинстве случаев первые годы проценты составляют львиную долю платежа. Вы можете посчитать, сколько вам еще предстоит переплатить. Для этого нужно либо посмотреть, на какую сумму вы уже заплатили процентов, и вычесть эту цифру из общей суммы переплаты. Либо просто сложить все будущие выплаты процентов.
- Уточнить суммы и сроки выплат также можно по телефону, позвонив на горячую линию банка, и в интернет-банке, если вы им пользуетесь. Оценивая расходы по кредиту, учтите и страховки, если они есть. Если вы платите за обслуживание карты, которая используется для погашения кредита, приплюсуйте и эти траты к общей сумме расходов.
2. Найдите подходящие предложения банков
- Изучите предложения разных банков. Не забудьте удостовериться, что у них есть лицензия. Сейчас услуга «рефинансирование» почти такая же популярная, как и кредит. Узнайте, на каких условиях разные банки предлагают рефинансировать кредиты, и выберите подходящий вариант.
- Обратите внимание, что у банков есть ограничения по срокам и суммам. Например, нельзя заключить договор с одним банком, а на следующий день уже прийти рефинансироваться в другой — обычно в правилах банка обозначено, что между этими событиями должно пройти определенное время.
- Кроме того, банк не станет заниматься перекредитованием, если уже через пару недель срок кредита закончится. Также ограничены минимальная и максимальная суммы кредита — скорее всего, банк не станет рефинансировать кредит в 20 000 рублей. Ипотеку, по которой остался долг меньше 500 000 рублей, как правило, тоже не рефинансируют.
3. Подсчитайте, как изменятся выплаты
- Когда вы подобрали подходящие предложения, рассчитайте, как изменятся ежемесячный платеж и сумма переплаты. Не забудьте учесть и дополнительные расходы, например на страховки.
4. Выясните, какие еще траты могут вас ожидать
- Помните, что финальная ставка при рефинансировании может отличаться от указанной на сайте или в рекламе. Процент зависит от разных условий, например от суммы и срока кредита. Если вы подтверждаете доход по форме банка, а не по справке 2-НДФЛ, ставка тоже может вырасти. В итоге озвученные в рекламе 10% могут превратиться, например, в 15%.
- Кроме того, если вы рефинансируете ипотечный кредит, придется потратить деньги на переоформление: заново сделать оценку недвижимости и зарегистрировать ипотеку, оплатить услуги нотариуса и страховку (а то и не одну).
- Если по условиям автокредита ваш автомобиль находится в залоге у банка, то придется переоформлять залог — и это тоже расходы. В договоре рефинансирования часто указывают две ставки: более высокая — до того, как вы передадите машину или квартиру в залог новому банку, и более низкая — после переоформления залога.
5. Подайте заявление в банк
- Если вы все подсчитали и вам очевидно, что вы существенно сэкономите, — обращайтесь за точным расчетом в банк, условия которого кажутся наиболее выгодными. Поскольку рефинансирование — это, по сути, получение нового кредита, то банк выдвинет стандартные требования к заемщику: определенный возраст на момент погашения кредита и стаж работы, официальное трудоустройство.
- Понадобится стандартный пакет документов: анкета-заявление, паспорт, документы, которые подтверждают трудоустройство и доход, а также документы по существующему кредиту — договор и график выплат. Если вас устраивают все условия, готовьте и подавайте документы. Если с ними все в порядке, банк одобрит рефинансирование и выдаст кредит.
- Когда вы уже пришли в банк, подали документы, а сотрудники все подсчитали и подготовили для вас окончательное предложение — не спешите подписывать договор. По закону у вас есть 5 дней, чтобы еще раз все сравнить и взвесить — за это время условия уже одобренного кредита измениться не могут. Правда, на ипотеку это требование не распространяется, но банки часто заранее присылают заемщику проект нового кредитного договора и дают время подумать.
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24 января 2021, 18:00
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