В Коми ожидается падение ступеней ракеты

В Усть-Цилемском районе произойдет падение ступеней ракеты. Об этом сообщили в администрации района.

2 февраля (резерв 3 февраля) планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк». Район падения ступени объявляется опасным в период с 1 по 4 февраля.

Администрация района обращается к жителям с просьбой, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения опасной территории.

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