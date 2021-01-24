В Коми ожидается падение ступеней ракеты

В Коми ожидается падение ступеней ракеты24 января 2021
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Минприроды Коми / Части ракеты «Союз-2»
В Усть-Цилемском районе произойдет падение ступеней ракеты. Об этом сообщили в администрации района.
2 февраля (резерв 3 февраля) планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк». Район падения ступени объявляется опасным в период с 1 по 4 февраля.
Администрация района обращается к жителям с просьбой, соблюдать меры предосторожности, воздержавшись от посещения опасной территории.
В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам:
- Служба спасения - 01, 112, 8(82141)91-1-32;
- ЕДДС Усть-Цилемского района – 05, 8(82141)91008, 8(82141)91641
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