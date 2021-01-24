Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту МКС

Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту МКС24 января 2021
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NASA / Getty Images
Продукты предоставили на безвозмездной основе
Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА, пишет РИА Новости.
В октябре представитель пресс-службы «Роскосмоса» рассказал РИА Новости о переносе запуска «Прогресса МС-16» с 11 декабря на следующий год из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Позже стало известно, что старт ожидается 15 февраля.
- Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания, - сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.
Как пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.
По словам Агуреева, американская еда предоставляется космонавтам на безвозмездной основе.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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