Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021 Православный календарь
Главная
Новости
Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту МКС

Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту МКС

24 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
NASA / Getty Images
Продукты предоставили на безвозмездной основе

Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами из-за переноса запуска грузового корабля «Прогресс», следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА, пишет РИА Новости.

В октябре представитель пресс-службы «Роскосмоса» рассказал РИА Новости о переносе запуска «Прогресса МС-16» с 11 декабря на следующий год из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Позже стало известно, что старт ожидается 15 февраля.

- Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания, - сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Как пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российская сторона в связи с отсрочкой старта «Прогресса МС-16» просила американскую доставить на МКС российские продукты питания, но та предложила использовать американскую пищу из-за больших ее запасов на станции.

По словам Агуреева, американская еда предоставляется космонавтам на безвозмездной основе.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Наука

Читайте также: 2021-й объявлен в России годом Науки технологий

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарка пошла в магазин из закрыла в сейфе для хранения сумок свою собаку (видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

22 января
В сетевых магазинах России нашли опасные консервированные томаты Читать
22 января
Разрыв шейки матки, тромбоз и инфекции: что может грозить сыктывкаркам, которые пошли на аборт Читать
14 января
Врач из Коми рассказал, чем опасны лютые морозы и как от них защититься Читать
Посмотреть все
14 января Мораторий на запрет отключения электроэнергии и начисления пени за долги окончен
22 января Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
Загрузка...

Новости России и мира

10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
10 января
В России могут резко подорожать авиабилеты
08 января
В России появится новый дорожный знак
08 января
В России будут аннулировать карты машин, которые не прошли техосмотр
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru