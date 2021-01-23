Погода в Сыктывкаре на 24 января: значительное потепление

Днем будет в два раза теплее, чем ночью
Погода в Сыктывкаре на 24 января: значительное потепление23 января 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Воскресенье 24 января порадует сыктывкарцев значительным потеплением, по сравнению с предыдущими днями. По прогнозу Коми ЦГМС, температура воздуха не будет опускаться ниже отметки в -10 градусов Цельсия.
Сыктывкар 24 января:
Температура ночью: -19...-21 °C
Температура днём: -8...-10 °C
облачно с прояснениями
снег
ветер: ЮВ, умеренный
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