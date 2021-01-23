Погода в Сыктывкаре на 24 января: значительное потепление

Воскресенье 24 января порадует сыктывкарцев значительным потеплением, по сравнению с предыдущими днями. По прогнозу Коми ЦГМС, температура воздуха не будет опускаться ниже отметки в -10 градусов Цельсия.

Сыктывкар 24 января:

Температура ночью: -19...-21 °C

Температура днём: -8...-10 °C

облачно с прояснениями

снег

ветер: ЮВ, умеренный

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