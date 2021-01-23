В правительстве не поддержали проект о наказании за вовлечение в митинги

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о введении уголовного наказания до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги, так как в Уголовном кодексе России уже сейчас предусмотрена ответственность за данное преступление. Об этом сообщают «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Марченко разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков. СК России и Верховный суд концептуально поддержали законопроект.

-Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных публичных мероприятиях, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в случаях, если такие мероприятия представляют опасность для жизни несовершеннолетнего, может быть квалифицировано по статье 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» УК, — говорится в отзыве кабмина.

Отмечается, что пояснительная записка к законопроекту не содержит данных правоприменительной практики о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время мер ответственности за данные нарушения.

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