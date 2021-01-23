Как управляющие компании Коми должны убирать двор: список требований

Стройжилтехнадзо Коми разъяснил требования к качеству уборки придомовой территории.

В соответствии с пунктами 24 и 25 Минимального перечня услуг и работ (утвежденные постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290) предусмотрены следующие работы на придомовой территории.

В холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) - в зависимости от интенсивности движения один раз в 3 суток, один раз в 2 суток, один раз в сутки;

очистка придомовой территории от наледи и льда;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

Снег, который собирают во дворах, на внутриквартальных проездах допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений. Периодичность очистки тротуаров от снега при снегопадах значительной интенсивности и снегопереносах должна производиться непрерывно.

В теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории - в зависимости от интенсивности движения один раз в 2 суток, один раз в сутки, два раза в сутки;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

Собственники на общем собрании могут установить более частую периодичность уборки, чем это предусмотрено законом. При этом надо предусмотреть порядок и источники финансирования дополнительных работ.

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