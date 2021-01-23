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Назван легкий способ похудения к лету без насилия над собой

Назван легкий способ похудения к лету без насилия над собой

23 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Можно обойтись без изнурительных занятий спортом

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила простые правила, которые позволят похудеть к лету без жестких ограничений и изнуряющих занятий спортом. Об этом сообщают «РИА Новости».

Так, по ее словам, не стоит морить себя голодом или сидеть на малокалорийной диете — это приводит к стрессу и срывам в еде: организм начинает делать "запасы на всякий случай". Поэтому следует включить в рацион легко усваиваемый белок, а жареное красное мясо заменить на вареное. Вместо свинины врач предложила съесть курицу, рыбу или индейку. Красное мясо можно употреблять не более двух раз в неделю. Также стоит уделить внимание зелени и овощам в рационе.

Важно помнить и о богатых йодом морепродуктах и хурме. Витамин D, чья нехватка способствует набору веса, содержится в яйцах, рыбе и молочных продуктах.

Специи, особенно перец, имбирь или чеснок, усиливают метаболизм. Так, для похудения Соломатина предложила готовить смузи из огурца, лайма и имбиря. Еще одним напитком для поддержания нормального веса является зеленый чай без сахара. Кроме того, важно пить много жидкости — вода вымывает лишнее из организма. Есть лучше всего минимум пять раз в день, а перекусывать фруктами и овощами, а не выпечкой. Также стоит съедать небольшой кусок мяса или яйцо. Количество углеводов, по словам врача, следует сократить.

Не стоит есть на ночь или ночью: последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна. Также диетолог предложила записывать все, что съедаете, — это дисциплинирует и позволяет упорядочить питание.

Из рациона следует исключить сладкие газированные напитки, сахар, выпечку, продукты с трансжирами. Если хочется жирного, то можно съесть ломтик сала. Растительное масло для жарки Соломатина предложила заменить на топленое или рафинированное оливковое. А для того, чтобы избавиться от тяги к сладкому, медик предложила включить в рацион добавки с хромом и магнием.

На набор веса влияет и сон. Зимой Соломатина посоветовала ложиться спать раньше. Соматотропный гормон, который влияет на сброс веса, вырабатывается в полночь в фазе глубокого сна. Для человека необходимо спать семь-восемь часов. Недосып приводит организм в стрессовое состояние, при котором вырабатывается кортизол.

- А кортизол усиливает желание есть, причем сладкое или жирное", — пояснила врач, подчеркнув, что для похудения также необходимо много двигаться.

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