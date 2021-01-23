В Сыктывкаре пропала немая женщина

В Сыктывкаре ищут 42-летнюю женщину. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют ориентировки.

Приметы:

ограничена подвижность левой руки;

не разговаривает;

рост 170 сантиметров;

телосложение среднее;

волосы русые, глаза карие;

Одежда:

коричневая куртка;

черные штаны;

черные сапоги;

сине-белая шапка;

черно-белые рукавицы;

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Светланы Рассыхаевой, звоните по номерам 8(800) 700-54-52 или 112.