В Сыктывкаре пропала немая женщина

Волонтеры распространяют ориентировки
В Сыктывкаре пропала немая женщина23 января 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото: lizaalert
В Сыктывкаре ищут 42-летнюю женщину. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют ориентировки.
Приметы:
- ограничена подвижность левой руки;
- не разговаривает;
- рост 170 сантиметров;
- телосложение среднее;
- волосы русые, глаза карие;
Одежда:
- коричневая куртка;
- черные штаны;
- черные сапоги;
- сине-белая шапка;
- черно-белые рукавицы;
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Светланы Рассыхаевой, звоните по номерам 8(800) 700-54-52 или 112.
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23 января 2021, 11:07
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