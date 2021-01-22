Фото дня от сыктывкарца: великолепие Вселенной

@vladmakeenkov

- Морозная ночь, Млечный Путь, тянущийся через всё небо, бесконечное множество звёзд над головой, уходящий зелёный свет Авроры, морозные столбы, разрисованный огнями деревни снег, - всё это удалось мне заснять в ту ночь и передать через панораму, собранную из 10 снимков.

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