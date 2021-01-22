Сыктывкарцы о штрафах за сбитых животных: «Ещё один способ выманивать деньги»

ГИБДД напомнила водителям о штрафах за сбитых животных. Об этом сообщили в официальном паблике Госавтоинспекции.

Так, больше всего придется заплатить за лося – целых 80 000 рублей. Дешевле всех обойдется волк – за него штраф составит всего 200 рублей. Как ни странно, дороже него оказался даже голубь – раздавленная птица стоит 600 рублей. Также в списке оказались белки, кабаны, медведи, олени и зайцы. ГИБДД подчеркнуло, что в случае столкновения с животным на место инцидента необходимо вызвать сотрудников ГАИ. В противном случае водителю грозит дополнительное наказание за оставление места ДТП.

Новость вызвала бурное обсуждение в нашем официальном сообществе Про Город Сыктывкар | Новости. Мы собрали в подборку наиболее интересные комментарии сыктывкарцев.

— Что там в правительстве с ума сошли? Летит голубь — и под машину мою. Если «гайцы» увидят, то я должен 600 рублей за него платить? Они что их взращивали или это государственное имущество? — негодует Сергей Гудырев . — Скоро будут останавливать и считать, сколько комаров с букашками на решётке радиатора погибло. Правильно говорят, чем ближе крах империи, тем глупее её законы. Уже не знают, как деньги с людей содрать.

— Надо сначала вдоль трасс сделать ограждения (как в нормальных странах), а потом штрафовать водителей. А то у нас даже на республиканской трассе местами кусты на обочине растут, — Николай Чесноков.

— Интересно — за убитого волка премия 20 000 рублей, а за сбитого штраф? Что они там курят? — Татьяна Данилова.

— А за кошек и собак?! Очень часто бедные животные лежат полуживые и уже мертвые прямо на трассе, — Елизавета Пинягина.

— Берите и пишите заявление на тех, кто придумывает эти законы, — Александр Лукин.

— Почему в списке нет дождевых червей? Они тысячами гибнут на дорогах после дождя. А если, скажем, за каждого по сотке в казну? Это ж как бюджет пополнится! — Александр Чернецов.

— Вас не смущает, что голубь дороже волка? — Дмитрий Евстюничев.

— Сбил волка — заплатил штраф 200 рублей, после привез труп и получил 20 000 рублей. В России же, — Роман Жилин.

— Правительству и России позор, ещё один способ выманивать деньги, — Тёма Артемонов.

— Скоро дома таракана убить нельзя будет, будут штрафы накладывать, — Константин Мичурин.

—Волк — санитар леса, голубь — летучая крыса, разносчик заразы. Мда, о времена, о нравы, — Владимир Савкин.

— После столкновения с лосем штраф надо будет платить, как из больницы выйдешь, — Ольга Девятых.

— Разумно было бы сделать такие ситуации страховыми. Страховку для чего оплачиваем? Это же не преднамеренный наезд, соответственно, логично получить компенсацию от страховой за повреждения авто и за оплату штрафа. Может, когда-нибудь дойдет до нас цивилизация, — Сергей Коробков.

— Волков недооценили, — Катя Вебер.

— Никто специально их сбивать не будет, это все случайность. Дай бог, чтобы, уходя от столкновения, с водителем все хорошо было. И грех на душу взял, если сбил, и машину восстанавливай, и сам лечись, ещё и штраф плати. Очередной бред, — Наталия Савиновская.

— Если собью голубя, обязательно вызову ГИБДД, не столько из-за штрафа, а так, ради смеха. Штраф не большой, зато позитива будет море и мне, и сотрудникам, — Марина Пермикина.

— У них нет паспорта и места жительства, как можно за них штрафовать! Скоро за убийство мух и комаров будут штрафовать! — Алена Делкова.