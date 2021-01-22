В сетевых магазинах России нашли опасные консервированные томаты

Роспотребнадзор Коми требует приостановить реализацию консервированных томатов «Global Village черри маринованные» производства «Агро-инвест» Кабардино-Балкарской республики, выпущенных 20 сентября 2020 года под номером партии 317, пишет «Комиинформ».

Соответствующее письмо разослано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям республики. Как сообщает ведомство, в Москве зарегистрирован случай заболевания ботулизмом. В анамнезе больного отмечено употребление консервированных томатов «Global Village черри маринованные», приобретенных в магазине «Пятёрочка».

По информации «Агро-инвест», 20 сентября 2020 года выпущено 14 920 банок продукции. В связи с этим необходимо приостановить реализацию консервов, а в случае обнаружения этого вида продукции на прилавках информировать Роспотребнадзор Коми.

Как отмечает «Комиинформу», изъять продукцию из магазинов необходимо немедленно. Магазины знают о порядке действий в сложившейся ситуации и возврате продукции производителю. В то же время, в ведомстве не уверены, что торговые сети будут расторопными, поэтому специалисты ждут помощи покупателей. Жители Коми могут сообщить о том, что в магазинах на прилавках остается опасная продукция.

Проводить исследования в Коми Роспотребнадзор не будет - в Москве уже выполнено исследование по специальной методике, которая автоматически распространяет результат на всю партию продукции. Вся продукция подозревается априори.

Интересно, что это не единичный случай обнаружения в продукции опасных бактерий. Ранее из оборота изымали заграничные сухофрукты и морепродукты.

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