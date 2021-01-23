Топ 7 самых дорогих кошек, которых продают сыктывкарцы

Кошки — умные, грациозные и невероятно красивые животные, которые уже более 10 тысяч лет живут рядом с человеком. На сегодняшний день, по некоторым подсчетам, существует более двух с половиной сотен различных пород этих удивительных созданий, причем некоторые из них стоят не меньше, чем неплохой автомобиль.

В этой подборке мы собрали самых дорогих котов и кошек, которых продают сыктывкарцы на одном из популярных сайтов объявлений.

Кот Лева — 50 000 рублей

Начинает подборку золотой кот Лева 2012 года рождения. Хозяин пишет, что когда кот родился, то был белого цвета, вырос — стал таким, как на фото. Также владелец отмечает, что после того, как принес кота домой, он совсем перестал болеть. Предполагает, что на это повлиял именно Лева. Характер у животного спокойный, терпеливый. Любит детей, даже если те его мучают, терпит, не царапает и не кусает, но может напасть на малознакомого человека, если подумает, что есть опасность для ребенка (отмечается, что такой случай был). Всегда встречает у двери, хозяин говорит, что иногда это даже бесит. Есть один изъян: часто грызет постельное белье, шнурки и может съесть то, что валяется на полу, например, резинку для волос.

— Нам придется скоро переехать, с собой взять не можем, отдавать в «Кошкин дом» не хотим. Дорого, потому что хотим быть уверены, что у новых хозяев ему будет хорошо. На счет золотого кота я не придумал, на последнем фото (фото №2 — прим. ред.) он прям горит и сверкает, — пишет хозяин.

Котята мейн-кун — 30 000 рублей

Продаются два котика породы мейн-кун. Приучены к лотку с наполнителем. В подарок хозяева отдают мешочек корма от Royal Canin.

Бенгальские котята — 20 000 рублей

Котята с документами, розетка на золоте, зеленоглазые. Заводчик с большим опытом. Полный пакет документов (метрика, паспорт, договор).

Шотландские котята — 20 000 рублей

Предлагаются голубоглазые малыши от чистокровных родителей с хорошей родословной. Подойдут как в разведение, участия в выставках, так и в качестве домашних любимцев. Котята обработаны от глистов и вакцинированы от инфекционных заболеваний. Передаются в руки будущих родителей с полным пакетом документов, ветеринарным паспортом и подарками.

Котята девон-рекс — 15 000 рублей

Черно-белый котик девон-рекс ищет новых хозяев. Очень контактный, ласковый, ручной. Любит апортировать бумажные шарики. Родился 30 июня 2020 года.

Абиссинский котенок — 15 000 рублей

Котята родились 22 декабря 2020 года. В новую семью переедут в середине февраля. Мама — окрас дикий, папа — голубой. Все котята дикого окраса. Родители привиты, живут в одной семье. Продажа без документов. Свободен остался один котенок, мальчик.

Донской сфинкс — 14 000 рублей

Завершают подборку котята донского сфинкса: три девочки и мальчик, мальчик уже забронирован. Родились 23 декабря 2020 года. Шустрые. Цена обсуждаема.