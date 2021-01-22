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Жителям Коми в тяжелой жизненной ситуации направят 491 миллиона рублей

Жителям Коми в тяжелой жизненной ситуации направят 491 миллиона рублей

22 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Теперь поддержка предусмотрена и на развитие личного подсобного хозяйства

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми напомнили, что возможность повысить свои доходы или преодолеть сложную жизненную ситуацию благодаря социальному контракту у жителей республики появилась в прошлом году: Коми и еще 20 регионов страны начали реализацию федерального проекта в пилотном режиме. С 2021 года механизм предоставления пособия на основании социального контракта внедрен во всех субъектах России.

- Соцконтракт – это соглашение, которое заключается между малоимущим гражданином и Центром соцзащиты на срок от трех месяцев до года при согласии всех совершеннолетних членов его семьи. На основании соглашения Центр обязуется выплатить гражданину пособие, а гражданин – выполнить мероприятия, которые предусмотрены в его индивидуальной программе социальной адаптации В прошлом году такое соглашение заключили 4170 жителей республики. Несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса, 64 процента жителей республики, которые завершили социальный контракт, повысили свои доходы, в том числе 21 процент - смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и перестали быть малоимущими, – сообщили в Минтруде Коми.

Там также рассказали, что с этого года некоторые изменения коснулись направлений госсоцпомощи на основании соцконтракта. К примеру, теперь поддержка предусмотрена и на развитие личного подсобного хозяйства – практика пилотных регионов показала высокую востребованность у граждан этого направления. Помимо этого, участники проекта могут заключить социальный контракт для реализации мероприятий по поиску работы, организации предпринимательской деятельности или самозанятости, а также для осуществления других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Каждое из этих направлений предполагает финансовую помощь малоимущим гражданам.

- При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданин может получить единовременную выплату до 250 тысяч рублей по своим фактическим затратам. Если он заключает социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства, то единовременно может получить до 100 тысяч рублей. При этом граждане, если необходимо, также могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профобразование по этим направлениям. В остальных случаях предусмотрена ежемесячная выплата, размер которой зависит от выбранного мероприятия. Стоит отметить, что соцконтракты по мероприятиям, установленным в 2020 году, продолжают действовать на тех же условиях и в этом году, – пояснили в региональном Минтруде.

В рамках федерального софинасирования социального контракта на оказание господдержки малоимущим жителям региона в 2021 году планируется направить около 491 млн рублей: из них 147 млн рублей заложено в республиканском бюджете, а софинансирование из федерального бюджета составит 344 млн рублей.

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