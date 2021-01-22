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Куда идут поезда: самые популярные у россиян направления в 2021 году

Куда идут поезда: самые популярные у россиян направления в 2021 году

22 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Замыкает тройку лидеров направление Москва — Брянск

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне путешествуют на поездах в январе 2021 года. В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Брянск, а средний чек пока на 5% ниже, чем в январе прошлого года.

Больше всего путешествий на поездах в январе 2021 года совершается между Москвой и Санкт-Петербургом, на втором месте направление Москва  Нижний Новгород. Замыкает тройку направление Москва  Брянск: в январе прошлого года оно было на четвёртом месте, а теперь потеснило маршрут Москва  Казань, который опустился на одну строчку. Также в пятёрку вошло направление Москва  Владимир.

Кроме того, в топ-20 входят ж/д маршруты из Москвы в Ярославль, Воронеж, Иваново, Смоленск, Рязань, Тулу, Белгород, Курск, Саратов, Орёл, Калугу и Ростов-на-Дону. С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поезда в Псков и Сортавалу.

Также в топ-20 вошли такие направления, как Сочи  Краснодар и Краснодар  Адлер. По сравнению с январём прошлого года из рейтинга выпало направление Москва  Самара. Средний чек за ж/д поездку по России в январе 2021 года пока составляет 1 973 рубля, это на 5% меньше, чем в январе прошлого года.

Среди направлений из топ-20 по популярности, по данным аналитиков Туту.ру, больше всего снизились средние чеки на маршрутах Москва  Брянск (-18%), Москва  Нижний Новгород (-17%) и Москва  Смоленск (-13%). Наиболее заметно (среди топ-20) выросли средние чеки по направлениям Санкт-Петербург  Сортавала (+29%), Санкт-Петербург  Псков (+23%) и Москва  Иваново (+13%).

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