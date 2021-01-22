В Сыктывкаре за 2020 год почти в три раза увеличилось количество безработных. Об этом порталу PG11.ru сообщили в Центре занятости населения.

По информации ЦЗН, на 20 января 2021 года в Сыктывкаре зарегистрировано 3 169 безработных. В аналогичный период 2020 года эта цифра была всего 1 059 человек. А в 2019 году в Сыктывкаре было зарегистрировано 1 236 безработных.

Также ЦЗН сообщил, что средний размер заработной платы по вакансиям, расположенным в центре, увеличился. В 2019 году эта цифра достигала отметки в 28 900 рублей, в 2020 году - 29 500 рублей, а в 2021 - 31 800 рублей.

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