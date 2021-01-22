Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021 Православный календарь
Главная
Новости
В Сыктывкаре за год количество безработных увеличилось почти в три раза

В Сыктывкаре за год количество безработных увеличилось почти в три раза

22 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru
Средняя заработная плата выросла на две тысячи рублей

В Сыктывкаре за 2020 год почти в три раза увеличилось количество безработных. Об этом порталу PG11.ru сообщили в Центре занятости населения.

По информации ЦЗН, на 20 января 2021 года в Сыктывкаре зарегистрировано 3 169 безработных. В аналогичный период 2020 года эта цифра была всего 1 059 человек. А в 2019 году в Сыктывкаре было зарегистрировано 1 236 безработных.

Также ЦЗН сообщил, что средний размер заработной платы по вакансиям, расположенным в центре, увеличился. В 2019 году эта цифра достигала отметки в 28 900 рублей, в 2020 году - 29 500 рублей, а в 2021 - 31 800 рублей.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: В Сыктывкаре вырос ценник школьного обеда

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарка пошла в магазин из закрыла в сейфе для хранения сумок свою собаку (видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

22 января
В сетевых магазинах России нашли опасные консервированные томаты Читать
22 января
Разрыв шейки матки, тромбоз и инфекции: что может грозить сыктывкаркам, которые пошли на аборт Читать
14 января
Врач из Коми рассказал, чем опасны лютые морозы и как от них защититься Читать
Посмотреть все
14 января Мораторий на запрет отключения электроэнергии и начисления пени за долги окончен
22 января Коми энергосбытовая компания установила 157 общедомовых приборов учета тепла
Загрузка...

Новости России и мира

10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
10 января
В России могут резко подорожать авиабилеты
08 января
В России появится новый дорожный знак
08 января
В России будут аннулировать карты машин, которые не прошли техосмотр
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru