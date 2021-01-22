Прожиточный минимум не изменится до конца года

Правительство Республики Коми установило величину прожиточного минимума на 2021 год. Соответствующее постановление подписано 21 января.

В среднем по Республике Коми в этом году размер прожиточного минимума составит 14 567 рублей и по сравнению с прошлым годом останется неизменным. Увеличение произошло только по отдельной категории граждан – пенсионеры.



По южной природно-климатической зоне Республики Коми величина прожиточного минимума трудоспособного населения на 2021 год составит 14 813 рублей, пенсионеров – 12 160 рублей (увеличена на 894 рубля), детей – 13 666 рублей; по северной природно-климатической зоне Республики Коми прожиточный минимум трудоспособного населения составит 18 107 рублей, пенсионеров – 14 350 рублей (увеличена на 638 рублей), детей – 17 364 рубля.



Отметим, что начиная с 2021 года прожиточный минимум устанавливается в целом на год, а не на квартал, как это было ранее. Данная величина применяется в целях оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»