Правительство Республики Коми разрабатывает комплекс дополнительных мер поддержки беременных женщин и сокращению абортов, число которых в регионе в полтора раза превышает общероссийский показатель. Портал PG11.ru узнал, что для молодых сыктывкарок значит аборт, а также чем он для них может обернуться.

Владимир Уйба заявил, что ситуация с абортами в Коми вопиющая. Он отметил, что нужно скрупулезно разобраться в причинах, по которым женщины решаются на аборт, ведь это не всегда связано с экономической составляющей, финансовой обеспеченностью беременной женщины, хотя обычно эта причина является одной из основных. На совещании глава Коми попросил до конца января представить детальных анализ проблемы абортом с конкретными предложениями по ее решению.

Показатель числа абортов в Коми в полтора раза превышает аналогичный показатель по России: в Коми - 24 аборта на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 лет в то время как средний показатель по России - 15. В медицинских организациях работает сеть кабинетов поддержки беременных, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Однако несмотря на все усилия специалистов, за 11 месяцев 2020 года лишь 15,7% женщин, которые прошли консультацию с психологом, приняли решение в пользу рождения ребенка.

Что думают об аборте молодые сыктывкарки?

Анастасия Бондарь, 21 год, студентка

- К аборту отношусь положительно. Это абсолютное право любой девушки, оставлять плод или нет. Например, если беременность незапланированная и ты понимаешь, что никак не сможешь с ребёнком, то всяко уж лучше аборт, нежели в детский дом или бабке с дедкой на шею сажать. А вообще ситуации разные бывают.

Полина Козлова, 24 года, преподаватель

- Аборт - это совершенно нормально. Каждый сам должен просчитывать риски и, если было принято решение делать аборт, у любой женщины должна быть такая возможность. Очень много ситуаций вынуждают на это: ранняя беременность, изнасилование, предполагаемые болезни ребёнка на ранних сроках, финансовая нестабильность и многое другое. Общество в нашей стране не может полностью принять эту процедуру, но думать надо в первую очередь не о неродившемся ребенке, а об уже живущем в этом мире человеке и его благополучии. Дети - это большое счастье в жизни людей, но и большая ответственность, к которой надо быть готовым.

Дарья Лапенкова, 24 года, юрист

- Есть много факторов, которые влияют на принятие такого сложного решения: здоровье матери и будущего ребёнка, финансовая составляющая, другие непреодолимые жизненные обстоятельства. Я люблю детей и считаю, что если, учитывая все факторы есть благоприятная возможность подарить жизнь, то это счастье. Некоторые пары годами не могут завести детей и мечтают о них, нужно ценить такой шанс. Конечно, все индивидуально и нельзя однозначно дать оценку действиям человека, когда ты не знаешь всех подробностей и причин, по которым он принимает такое решение, ведь возможно и то, что женщина просто по состоянию здоровья не может выносить и родить ребёнка и многое другое.

Мы также спросили у сыктывкарцев в нашей группе «ВКонтакте» их мнение по этому вопросу.

Большинство относится к абортам нейтрально. Жители столицы отметили, что иногда у женщины не остается другого выбора кроме аборта.

К чему может привести аборт?

Акушер-гинеколог Юлия Есенбекова рассказала, что аборт всегда влечет за собой риск развития разнообразных последствий или осложнений. Одно из самых частых - гормональный дисбаланс, на фоне которого у женщин развиваются эндокринные сбои и гинекологические патологии, а также вещественно-обменные нарушения.

- Любое абортивное мероприятие повышает риски осложнений, причем некоторые из них типичны для конкретных методов проведения искусственного прерывания беременности. Проблемы могут возникнуть уже во время процедуры или сразу после неё, но иногда они дают о себе знать гораздо позже, - рассказала врач.

Юлия Есенбекова отметила, что последствия и осложнения, которые связаны с абортом, делятся на ранние и поздние. Ранние включают в себя:

побочные реакции и осложнения наркоза;

перфорацию матки или разрыв ее шейки;

сильное кровотечение;

инфекцию;

гематометру;

тромбоз;

неполный аборт;

плацентарный полип.

Поздние включают в себя:

нарушение менструального цикла;

хронические воспалительные заболевания матки и придатков;

внематочная беременность;

внутриматочные синехии;

бесплодие;

привычное невынашивание;

истмико-цервикальная недостаточность;

эндометриоз;

повышение шанса возникновения резус-конфликта при следующей беременности;

эндокринные нарушения.

Врач отметила, что не стоит забывать о психологическом стрессе, который может привести к депрессивным расстройствам.

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