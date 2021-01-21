Сыктывкарский юрист рассказал, как не «загреметь» за решетку на протестной акции21 января 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 12+
Фото из архива PG11.ru
Следует быть крайне осторожными с лозунгами
23 января сторонники Алексея Навального планируют провести несанкционированные протестные акции по всей России и в том числе в Сыктывкаре. В связи с этим портал PG11.ru вместе с юристом Ильей Раковским решил напомнить жителям столицы, как вести себя на мероприятии, чтобы не оказаться в отделении полиции.
Что следует сделать перед походом на митинг?
Илья Раковский рассказал несколько простых правил перед походом на митинг:
- Обязательно сообщите близким куда идёте, держите с ними связь, заранее договоритесь с ними о действиях в случае задержания.
- Возьмите паспорт.
- Одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
- Не берите зонт, лучше головной убор или накидку от дождя (главное, чтобы она не закрывала лицо).
- Возьмите с собой бутылку воды.
- Предварительно зарядите все мобильные устройства, что у вас есть на руках. Возьмите дополнительную переносную зарядку.
Как следует вести себя на митинге?
Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал несколько правил, которые помогут вам избежать задержания.
- Выполняйте все требования организаторов и полицейских.
- Не ходите по газонам, не выходите на проезжую часть.
- Никакого алкоголя, оружия и наркотиков.
- Иметь зажигалку или спички при себе можно, но курить лучше не стоит.
- Не поддавайтесь на действия провокаторов, если такие будут.
- Ведите себя спокойно и пристойно.
Юрист обратил особое внимание на лозунги - с ними следует быть аккуратными. Он отметил, что за разжигание ненависти - национальной, религиозной и других - вас могут лишить свободы на срок до пяти лет.
Вас могут задержать за нарушение общественного порядка. Если вы видите, что кто-то ведёт себя неподобающе, скажите об этом организаторам митинга, а те обратятся к полиции.
Что делать, если вас все-таки задерживают?
Юрист отмечает, что полиция на митингах обычно не спрашивает документы, а сразу задерживает. Если вас схватили и потащили в служебный автомобиль, прежде всего фиксируйте происходящее или попросите окружающих это сделать. Илья Раковский заявляет, что при попадании в автомобиль следует немедленно сообщить о задержании близким или адвокату, если он у вас есть.
Если полицейские привезли вас в отделение и составляют протокол об административном правонарушении, вы имеете право в замечаниях к нему указать, с чем не согласны. Перед составлением документа вам должны разъяснить ваши права. Если этого не сделали, вы вправе отказаться подписывать бумагу, - отмечает юрист.
Напомним, что указом главы Республики Коми сейчас введен режим повышенной готовности, в соответствии с которым запрещено проведение массовых мероприятий. Срок действия данных ограничительных мер продлён до 12 февраля 2021 года. Таким образом, до указанной даты митинги проводить запрещено.
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21 января 2021, 17:46
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