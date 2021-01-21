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Сыктывкарский юрист рассказал, как не «загреметь» за решетку на протестной акции

Сыктывкарский юрист рассказал, как не «загреметь» за решетку на протестной акции

21 января 2021 Возрастное ограничение: 12+
Фото из архива PG11.ru
Следует быть крайне осторожными с лозунгами

23 января сторонники Алексея Навального планируют провести несанкционированные протестные акции по всей России и в том числе в Сыктывкаре. В связи с этим портал PG11.ru вместе с юристом Ильей Раковским решил напомнить жителям столицы, как вести себя на мероприятии, чтобы не оказаться в отделении полиции.

Что следует сделать перед походом на митинг?

Илья Раковский рассказал несколько простых правил перед походом на митинг:

  • Обязательно сообщите близким куда идёте, держите с ними связь, заранее договоритесь с ними о действиях в случае задержания. 
  • Возьмите паспорт.
  • Одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
  • Не берите зонт, лучше головной убор или накидку от дождя (главное, чтобы она не закрывала лицо).
  • Возьмите с собой бутылку воды.
  • Предварительно зарядите все мобильные устройства, что у вас есть на руках. Возьмите дополнительную переносную зарядку.

Как следует вести себя на митинге? 

Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал несколько правил, которые помогут вам избежать задержания.

  • Выполняйте все требования организаторов и полицейских.
  • Не ходите по газонам, не выходите на проезжую часть.
  • Никакого алкоголя, оружия и наркотиков.
  • Иметь зажигалку или спички при себе можно, но курить лучше не стоит. 
  • Не поддавайтесь на действия провокаторов, если такие будут. 
  • Ведите себя спокойно и пристойно.

Юрист обратил особое внимание на лозунги - с ними следует быть аккуратными. Он отметил, что за разжигание ненависти - национальной, религиозной и других - вас могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Вас могут задержать за нарушение общественного порядка. Если вы видите, что кто-то ведёт себя неподобающе, скажите об этом организаторам митинга, а те обратятся к полиции. 

Что делать, если вас все-таки задерживают?

Юрист отмечает, что полиция на митингах обычно не спрашивает документы, а сразу задерживает. Если вас схватили и потащили в служебный автомобиль, прежде всего фиксируйте происходящее или попросите окружающих это сделать. Илья Раковский заявляет, что при попадании в автомобиль следует немедленно сообщить о задержании близким или адвокату, если он у вас есть.

Если полицейские привезли вас в отделение и составляют протокол об административном правонарушении, вы имеете право в замечаниях к нему указать, с чем не согласны. Перед составлением документа вам должны разъяснить ваши права. Если этого не сделали, вы вправе отказаться подписывать бумагу, - отмечает юрист.

Напомним, что указом главы Республики Коми сейчас введен режим повышенной готовности, в соответствии с которым запрещено проведение массовых мероприятий. Срок действия данных ограничительных мер продлён до 12 февраля 2021 года. Таким образом, до указанной даты митинги проводить запрещено.

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Комментарии 16

21 января, 18:18 Неизвестный
только жить по человечески начали а тут всякие навальные воду мутят , надо быть полным идиотом чтобы в такое то еще время в пандемию рушить то что создавали десятилетиями , только отмороженные могут верить в ахинею агента цру навального .видимо люди нескольок лет назад даже не смотрели видео как он встречвется с агентами цру из посольства сша . люди будьте умнее !, дружите с головой а не адептами ложной веры !
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21 января, 18:38 Дворец
Кругом кремлеботы
Долой жуликов и воров
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21 января, 18:54 Свободу Руси !!
Давайте одним днем решим все !!? Хватит обману и лицемерию .
Ответить
21 января, 20:54 Горожанин
Неизвестный
только жить по человечески начали а тут всякие навальные воду мутят , надо быть полным идиотом чтобы в такое то еще время в пандемию рушить то что создавали десятилетиями , только отмороженные могут верить в ахинею агента цру навального .видимо люди нескольок лет назад даже не смотрели видео как он встречвется с агентами цру из посольства сша . люди будьте умнее !, дружите с головой а не адептами ложной веры !
На улице давно не был или только тв смотришь?
Ответить
22 января, 01:38 этоя
Неизвестный
только жить по человечески начали а тут всякие навальные воду мутят , надо быть полным идиотом чтобы в такое то еще время в пандемию рушить то что создавали десятилетиями , только отмороженные могут верить в ахинею агента цру навального .видимо люди нескольок лет назад даже не смотрели видео как он встречвется с агентами цру из посольства сша . люди будьте умнее !, дружите с головой а не адептами ложной веры !
вата, тебе сколько заплатили за такой коммент?
Ответить
22 января, 07:32 Неизвестные
какие же вы дурни , но учтите потом будет поздно , будете локти себе кусать . Разрушить всегда легче ,чем создать .
Ответить
22 января, 08:46 Горожанин
Неизвестные
какие же вы дурни , но учтите потом будет поздно , будете локти себе кусать . Разрушить всегда легче ,чем создать .
Уже разрушили за 30 лет.
Ответить
22 января, 14:00 Неизвестный
ну как хотите явам предложил ... выбор за вами ... ая никогда не нарушаю Свободу Воли ... С Любовью Тетраграмматон - ТТТТ
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22 января, 15:51 Петрович
Дворец
Кругом кремлеботы
Долой жуликов и воров
Кругом навальнята, уже задрали нести всякую ахинею
Ответить
22 января, 15:52 Петрович
этоя
вата, тебе сколько заплатили за такой коммент? ;)
А тебе сколько тупой навальненок? Только не говори мне что ты узник совести.
Ответить
вчера, 01:20 Агент цру
Неизвестный
только жить по человечески начали а тут всякие навальные воду мутят , надо быть полным идиотом чтобы в такое то еще время в пандемию рушить то что создавали десятилетиями , только отмороженные могут верить в ахинею агента цру навального .видимо люди нескольок лет назад даже не смотрели видео как он встречвется с агентами цру из посольства сша . люди будьте умнее !, дружите с головой а не адептами ложной веры !
Хорошая попытка Владимир Владимирович)
Ответить
вчера, 01:52 ППХ
Петрович
А тебе сколько тупой навальненок? Только не говори мне что ты узник совести.
Ты откуда вылезло, дурнино?
Ответить
вчера, 06:36 Ы
Горожанин
На улице давно не был или только тв смотришь?
А ты скоко серий Навальнэго посмотрел?
Ответить
вчера, 13:31 Бублик
Есть еще люди которые верят, что в России все супер, передовая медицина, лучшее производство, покорители космоса, лучшая в мире армия? откуда вы беретесь? )
Ответить
вчера, 13:52 Горожанин
Бублик
Есть еще люди которые верят, что в России все супер, передовая медицина, лучшее производство, покорители космоса, лучшая в мире армия? :) откуда вы беретесь? )
Есть ещё люди, которые думают... Думают, что со временем жизнь ухудшается. Да, в России всё плохо, но может стать ещё хуже, если разрушить это "плохо". Где митинг-то будет?
Ответить
21 час назад Горожанин
Неизвестный
только жить по человечески начали а тут всякие навальные воду мутят , надо быть полным идиотом чтобы в такое то еще время в пандемию рушить то что создавали десятилетиями , только отмороженные могут верить в ахинею агента цру навального .видимо люди нескольок лет назад даже не смотрели видео как он встречвется с агентами цру из посольства сша . люди будьте умнее !, дружите с головой а не адептами ложной веры !
Тебя не Володя Соловьёв зовут?
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