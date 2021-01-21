23 января сторонники Алексея Навального планируют провести несанкционированные протестные акции по всей России и в том числе в Сыктывкаре. В связи с этим портал PG11.ru вместе с юристом Ильей Раковским решил напомнить жителям столицы, как вести себя на мероприятии, чтобы не оказаться в отделении полиции.

Что следует сделать перед походом на митинг?

Илья Раковский рассказал несколько простых правил перед походом на митинг:

Обязательно сообщите близким куда идёте, держите с ними связь, заранее договоритесь с ними о действиях в случае задержания.

Возьмите паспорт.

Одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.

Не берите зонт, лучше головной убор или накидку от дождя (главное, чтобы она не закрывала лицо).

Возьмите с собой бутылку воды.

Предварительно зарядите все мобильные устройства, что у вас есть на руках. Возьмите дополнительную переносную зарядку.

Как следует вести себя на митинге?

Сыктывкарский юрист Илья Раковский рассказал несколько правил, которые помогут вам избежать задержания.

Выполняйте все требования организаторов и полицейских.

Не ходите по газонам, не выходите на проезжую часть.

Никакого алкоголя, оружия и наркотиков.

Иметь зажигалку или спички при себе можно, но курить лучше не стоит.

Не поддавайтесь на действия провокаторов, если такие будут.

Ведите себя спокойно и пристойно.

Юрист обратил особое внимание на лозунги - с ними следует быть аккуратными. Он отметил, что за разжигание ненависти - национальной, религиозной и других - вас могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Вас могут задержать за нарушение общественного порядка. Если вы видите, что кто-то ведёт себя неподобающе, скажите об этом организаторам митинга, а те обратятся к полиции.

Что делать, если вас все-таки задерживают?

Юрист отмечает, что полиция на митингах обычно не спрашивает документы, а сразу задерживает. Если вас схватили и потащили в служебный автомобиль, прежде всего фиксируйте происходящее или попросите окружающих это сделать. Илья Раковский заявляет, что при попадании в автомобиль следует немедленно сообщить о задержании близким или адвокату, если он у вас есть.

Если полицейские привезли вас в отделение и составляют протокол об административном правонарушении, вы имеете право в замечаниях к нему указать, с чем не согласны. Перед составлением документа вам должны разъяснить ваши права. Если этого не сделали, вы вправе отказаться подписывать бумагу, - отмечает юрист.

Напомним, что указом главы Республики Коми сейчас введен режим повышенной готовности, в соответствии с которым запрещено проведение массовых мероприятий. Срок действия данных ограничительных мер продлён до 12 февраля 2021 года. Таким образом, до указанной даты митинги проводить запрещено.

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