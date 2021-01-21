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Фото дня в Сыктывкаре: День защиты белок

Фото дня в Сыктывкаре: День защиты белок

21 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
@olezhiq_q
Горожане делятся красивыми кадрами

 

@olezhiq_q

21 января - День защиты белок. Именно в этот период для белок является самым напряженным из-за холода и скудности пищи.

  • В дикой природе белки обычно живут от 3 до 6 лет.
  • Белки общаются при помощи сложной системы высокочастотных писков и движений хвостом.
  • Самое активное время суток у белок утро и вечер.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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