Фото дня в Сыктывкаре: День защиты белок

@olezhiq_q

21 января - День защиты белок. Именно в этот период для белок является самым напряженным из-за холода и скудности пищи.

В дикой природе белки обычно живут от 3 до 6 лет.

Белки общаются при помощи сложной системы высокочастотных писков и движений хвостом.

Самое активное время суток у белок утро и вечер.

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