Фото дня в Сыктывкаре: День защиты белок

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Фото дня в Сыктывкаре: День защиты белок21 января 2021
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@olezhiq_q
@olezhiq_q
21 января - День защиты белок. Именно в этот период для белок является самым напряженным из-за холода и скудности пищи.
- В дикой природе белки обычно живут от 3 до 6 лет.
- Белки общаются при помощи сложной системы высокочастотных писков и движений хвостом.
- Самое активное время суток у белок утро и вечер.
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21 января 2021, 19:30
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