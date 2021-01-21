Инструкция для сыктывкарцев: как отдать ребенка в первый класс в 2021 году

В связи с изменениями в Федеральном законодательстве Управление образования администрации столицы Коми разъясняет о новых правилах записи детей в школы на 2021-2022 учебный год.

Приём заявлений в первый класс осуществляется в два этапа. Раньше ежегодно подача заявлений от родителей стартовала не позднее 1 февраля, сейчас прием заявлений начнется с 1 апреля.

Для семьи, чьи дети прописаны на закрепленной за школой территории, а также те, кто имеют преимущество при зачислении в первый класс, прием заявлений откроется 1 апреля 2021 года, а завершится 30 июня этого года.

Отметим, что в 2021 году родители или законные представители могут подать документы лично в школу с предъявлением оригиналов документов, через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении или через портал Дети11.рф.

Вторым этапом записи первоклассников является их зачисление в образовательные организации Сыктывкара. В предыдущие годы школа должна была зачислить ребенка в течение семи дней после приема документов. В 2021 году распорядительный акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений, а именно после 30 июня. Это касается только семей, проживающих на территории закрепленной за школой, а также семей, чьи дети имеют преимущество при зачислении.

Если ребенок не зарегистрирован на закрепленной за школой территории, приемная кампания на имеющиеся свободные места в этому году начнется 06 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября.

С более конкретными разъяснениями по порядку подачи заявлений для родителей будущих первоклассников можно ознакомиться в Приложении.

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