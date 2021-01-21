Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
Доход самозанятых в России вырос в 11 раз

Доход самозанятых в России вырос в 11 раз

21 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Самый большой средний чек онлайн-покупки был зафиксирован у товаров для дома и сада

Выручка работающих на себя от продажи товаров и услуг в Сети выросла почти в 11 раз по итогам 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ЮKassa.

Как отмечается, также выросло количество транзакций — почти в десять раз, а самый большой средний чек был зафиксирован у товаров для дома и сада.

Эксперты считают, что это связано с повышением востребованности налогового режима, а также с масштабными мерами господдержки самозанятых.

В 2020 году число принимающих онлайн-платежи самозанятых выросло в 6,4 раза, а их оборот увеличился в 10,6 раза по сравнению с 2019-м, выяснили аналитики. Число покупок тоже показало позитивную динамику — их стало больше в 9,7 раза.

Сильнее всего выручка выросла у самозанятых, продающих в интернете одежду и обувь, — в 38 раз. На втором месте оказались поставщики аудио- и видеоконтента — им удалось увеличить оборот онлайн-платежей в 20 раз.

Большим спросом пользовались и образовательные услуги: доход самозанятых, которые на них специализируются, вырос в 11 раз. Почти в восемь раз больше через интернет заработали продавцы сувениров и товаров для хобби, а также те самозанятые, которые оказывают персональные услуги.

При этом самый большой средний чек онлайн-покупки был зафиксирован у товаров для дома и сада, произведенных самозанятыми. Он составил 3687 рублей, что почти в три раза больше прошлогоднего результата, сообщили в ЮKassa.

Данные аналитиков выглядят вполне реалистично, учитывая, что во время пандемии государство существенно поддержало именно самозанятых, отметил член совета ТПП РФ Игорь Скляр.

В частности, как напомнил эксперт, им вернули уплаченные ранее сборы, компенсировав в общей сложности 1,6 млрд рублей, и выдали налоговый капитал в размере МРОТа.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Работа

Читайте также: Февраль «обрадует» россиян шестидневной рабочей неделей

Комментарии 1

час назад Горожанин
выдали налоговый капитал в размере МРОТ- который потом забрали обратно....
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Сыктывкарка пошла в магазин из закрыла в сейфе для хранения сумок свою собаку (видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 января
Врач из Коми рассказал, чем опасны лютые морозы и как от них защититься Читать
10 января
Топ 5 актуальных вакансий для сыктывкарцев без опыта работы Читать
10 января
Рождественские наряды и фотосессии в снегу: 8 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
14 января Мораторий на запрет отключения электроэнергии и начисления пени за долги окончен
Загрузка...

Новости России и мира

10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
10 января
В России могут резко подорожать авиабилеты
08 января
В России появится новый дорожный знак
08 января
В России будут аннулировать карты машин, которые не прошли техосмотр
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru