Названа стоимость содержания одного «клиента» вытрезвителя

Борис Александров на рабочем совещании Комитета Госсовета РК по законодательству и местному самоуправлению на тему организации работы вытрезвителей, передает «Комиинформ».

Как отметил выступающий, в регионе организованы три специализированных отделения для временного помещения пьяных граждан, не способных передвигаться.

На базе Усинской ЦРБ с 1 июня 2016 года открыто специализированное отделение на пять коек. В 2016 году через учреждение прошли 146 человек, в 2017 — 537, в 2018 — 553, и в 2019 — 160 человек.

- Стоимость затрат на пребывание одного человека обходилось в 16 тыс. рублей за сутки. С 1 января 2020 года деятельность работы отделения прекращена, оказание услуг по содержанию пьяных граждан передано в наркологическое отделение, - констатировал Б.Александров.

Для переборщивших с алкоголем усинцев в наркологии работают мужская и женская палаты. Пьяных доставляют в приемный покой, где они проходят освидетельствование и помещаются в палату. После вытрезвления врач повторно осматривает человека и выписывает.

По информации и.о. министра здравоохранения, с 1 января 2020 года в палату доставлены 43 человека, из них три — женщины. Стоимость оказания помощи одному пациенту в среднем составила 31,6 тыс. рублей.

В Сыктывкаре для временного нахождения пьяных граждан с начала 2020 года заработали палаты на базе Коми республиканского наркологического диспансера. За 2020 год в учреждение доставлены 32 человека. В среднем на одного пьяницу затраты составили около 30 тыс. рублей.

Кроме того, с 2017 года в Сыктывкаре ведется работа по открытию подразделения Сыктывкарского психоневрологического диспансера, где должны находиться пьяные граждане. Подразделение должно было появиться в м.Дырнос, однако подрядчик не исполнил условия договора, и контракт был расторгнут.

Еще одно учреждение работало в Ухте на базе городской психиатрической больницы. Для любителей выпить были организованы мужская и женская палаты с койками и санузлом. В 2018 году в палатах побывали 67 человек, в 2019 — 166.

Однако в 2020 году функционирование отделения прекращено, надзорные органы выявили аварийное состояние помещения. Сейчас для ремонта и реконструкции здания разрабатывается проектно-сметная документация.

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