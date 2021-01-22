Топ 5 вакансий в сфере информационных технологий для сыктывкарцев

Раньше все хотели стать космонавтами, а теперь — программистами. И действительно, сфера информационных технологий сейчас считается одной из самых привлекательных для трудоустройства. Мы изучили актуальные вакансии Сыктывкара и составили эту подборку. Кстати, некоторые из них можно рассматривать и как дополнительный источник дохода к основной работе.

PHP-разработчик — от 80 000 до 180 000 рублей на руки

PR-холдинг ищет PHP-разработчика с опытом работы 3–6 лет. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам. Обязанности: работа над серьезными и интересными проектами на базе фреймворка Yii2. Требования:



- опыт работы над большими проектами в команде разработки не менее 1 года;

- сильное PHP >= 7.1;

- опыт работы с фреймворком Yii2;

- отличное знание ООП и шаблонов проектирования;

- знание MySQL или PostrgreSQL;

- знание NoSQL хранилищ данных;

- знание HTML, CSS, Javascript (JQuery), ajax;

- понимание стандартов документирования кода и умение документировать собственный код;

- понимание принципов командной разработки и опыт использования систем контроля версий (GIT);

- Sockets.



Условия:



- работа удаленная;

- частичная, постоянная занятость, не менее 20 часов в неделю или больше;

- спустя время возможна работа в штате на полный рабочий день;

- ставка от 400 до 1000 рублей в час;

Доступно соискателям с инвалидностью.

Веб-разработчик на CMS NetCat — от 60 000 до 120 000 рублей на руки

Та же компания ищет веб-разработчика на CMS NetCat с опыт работы 3–6 лет. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам

Обязанности:

- Разработка/доработка сайтов на CMS Netcat;

- Настройка обмена сайтов на CMS Netcat с 1С;

- Разработка технических заданий.



Требования:



- Умение качественно верстать сайты;

- Большой опыт работы с CMS Netcat;

- Самоконтроль, дисциплина, усидчивость и внимательность к мелочам;

- Опыт работы с GIT;

- Базовые знания PHP;

- Знание Java-script не ниже среднего.



Условия:



- Работа удаленная, график свободный, не менее 30 часов в неделю;

- Оплата почасовая.



Доступно соискателям с инвалидностью.

Программист 1С — от 30 000 до 60 000 рублей на руки

Компания, занимающаяся автоматизацией управления и учета на предприятиях торговли и общепита, ищет программиста 1С.

Должностные обязанности:

- работа в проектах по автоматизации бизнеса.



Требования:

- базовое знание 1С (УФ, СКД, запросы, расширения);

- желательно знание типовых конфигурация: Розница, УТ, Бухгалтерия, ЗУП



Условия:



- большая команда программистов (причем не только 1С, но и .NET, PHP), много проектов, связанных с интеграциями;

- интересная и сложная работа;

- проекты по всей стране



Важно: работа на фултайм. Есть свои офисы в Сыктывкаре, Кирове, Краснодаре, Симферополе. Организовать рабочее место можно в этих городах, либо рассматривать работу inHome. Оформление официально по трудовому договору.

Системный администратор

В крупную компанию, предоставляющую цифровые услуги, требуется системный администратор. Можно без опыта работы. Занятость — полная.

Обязанности:

- поддержка внутренних пользователей;

- настройка и мелкий ремонт персональных компьютеров, ноутбуков, периферийных устройств;

- настройка программного обеспечения.

Требования:

- администрирование ОС Windows 10;

- базовые знания Active Directory;

- базовые знания периферийных устройств (приема/передачи аудио и видео, принтеров);

- умение работать с проводными и беспроводными сетями;

- способность к эмпатии;

- умение четко излагать свои мысли;

- внимательность;

- умение быстро переключаться на актуальные задачи;

- устойчивость к стрессам;

- стремление к постоянному развитию;

- гибкость и творческий подход;

- быстрая реакция на обращения пользователей;

- умение работать с литературой;

- опрятность;

- пунктуальность;

- вежливость.

Условия:



- работа в крупнейшем в России провайдере цифровых услуг и решений;

- официальное оформление по ТК;

- корпоративное обучение;

- белая заработная плата.

Инженер локально-выездной технической поддержки

Требуется инженер выездной технической поддержки на крупный «почтоматный» проект.

Что делать:



- выезжать по заявкам на точки заказчика (город, область);

- обслуживать IT-инфраструктуру заказчика, заниматься технической поддержкой пользователей;

- первичная диагностика, мелкий ремонт;

- профилактика и настройка оборудования.

Что требуется:

- навыки работы с IT инфраструктурой;

- опыт работы с торговым оборудованием;

- знание операционной системы Windows на уровне уверенного пользователя;

- желательны навыки сбора и разбора механических устройств;

- желателен опыт работы от 1 года;

- дисциплинированность, целеустремленность, ответственность;

- терпеливость и стрессоустойчивость, умение добиваться нужного результата.

Условия:

- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;

- белая заработная плата;

- стабильная выплата заработной платы (два раза в месяц).

Выплаты и бонусы:



- бонусы и 13 зарплата;

- оплата мобильной связи;

- компенсация ГСМ и амортизации автомобиля;

- бонус к отпуску и к значимым событиям (свадьба, рождение детей);

- компенсация спортивных абонементов.

Условия труда:

- выездная работа на территории заказчика;

- график: 5/2, с 09.00 до 18-00;

- оплачиваемые дежурства;

- постоянная проектная занятость.

Обучение и карьера:



- вендорное обучение и сертификация за счет компании.