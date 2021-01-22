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Топ 5 вакансий в сфере информационных технологий для сыктывкарцев

Топ 5 вакансий в сфере информационных технологий для сыктывкарцев

22 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Составили подборку с самыми высокими зарплатами

Раньше все хотели стать космонавтами, а теперь — программистами. И действительно, сфера информационных технологий сейчас считается одной из самых привлекательных для трудоустройства. Мы изучили актуальные вакансии Сыктывкара и составили эту подборку. Кстати, некоторые из них можно рассматривать и как дополнительный источник дохода к основной работе. 

PHP-разработчик — от 80 000 до 180 000 рублей на руки

PR-холдинг ищет PHP-разработчика с опытом работы 3–6 лет. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. Возможна подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам. Обязанности: работа над серьезными и интересными проектами на базе фреймворка Yii2. Требования:

- опыт работы над большими проектами в команде разработки не менее 1 года;
- сильное PHP >= 7.1;
- опыт работы с фреймворком Yii2;
- отличное знание ООП и шаблонов проектирования;
- знание MySQL или PostrgreSQL;
- знание NoSQL хранилищ данных;
- знание HTML, CSS, Javascript (JQuery), ajax;
- понимание стандартов документирования кода и умение документировать собственный код;
- понимание принципов командной разработки и опыт использования систем контроля версий (GIT);
- Sockets.

Условия:

- работа удаленная;
- частичная, постоянная занятость, не менее 20 часов в неделю или больше;
- спустя время возможна работа в штате на полный рабочий день;
- ставка от 400 до 1000 рублей в час; 

Доступно соискателям с инвалидностью.

Веб-разработчик на CMS NetCat — от 60 000 до 120 000 рублей на руки

Та же компания ищет веб-разработчика на CMS NetCat с опыт работы 3–6 лет. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам

Обязанности:

- Разработка/доработка сайтов на CMS Netcat;
- Настройка обмена сайтов на CMS Netcat с 1С;
- Разработка технических заданий.

Требования:

- Умение качественно верстать сайты;
- Большой опыт работы с CMS Netcat;
- Самоконтроль, дисциплина, усидчивость и внимательность к мелочам;
- Опыт работы с GIT;
- Базовые знания PHP;
- Знание Java-script не ниже среднего.

Условия:

- Работа удаленная, график свободный, не менее 30 часов в неделю;
- Оплата почасовая.

Доступно соискателям с инвалидностью. 

Программист 1С — от 30 000 до 60 000 рублей на руки

Компания, занимающаяся автоматизацией управления и учета на предприятиях торговли и общепита, ищет программиста 1С. 

Должностные обязанности:
- работа в проектах по автоматизации бизнеса.

Требования:
- базовое знание 1С (УФ, СКД, запросы, расширения);
- желательно знание типовых конфигурация: Розница, УТ, Бухгалтерия, ЗУП

Условия:

- большая команда программистов (причем не только 1С, но и .NET, PHP), много проектов, связанных с интеграциями;
- интересная и сложная работа;
- проекты по всей стране

Важно: работа на фултайм. Есть свои офисы в Сыктывкаре, Кирове, Краснодаре, Симферополе. Организовать рабочее место можно в этих городах, либо рассматривать работу inHome. Оформление официально по трудовому договору. 

Системный администратор 

В крупную компанию, предоставляющую цифровые услуги, требуется системный администратор. Можно без опыта работы. Занятость — полная. 

Обязанности:

- поддержка внутренних пользователей;
- настройка и мелкий ремонт персональных компьютеров, ноутбуков, периферийных устройств;
- настройка программного обеспечения.

Требования:

- администрирование ОС Windows 10; 
- базовые знания Active Directory;
- базовые знания периферийных устройств (приема/передачи аудио и видео, принтеров);
- умение работать с проводными и беспроводными сетями; 
- способность к эмпатии; 
- умение четко излагать свои мысли; 
- внимательность; 
- умение быстро переключаться на актуальные задачи;
- устойчивость к стрессам; 
- стремление к постоянному развитию;
- гибкость и творческий подход;
- быстрая реакция на обращения пользователей;
- умение работать с литературой;
- опрятность;
- пунктуальность; 
- вежливость. 

Условия:

- работа в крупнейшем в России провайдере цифровых услуг и решений;
- официальное оформление по ТК;
- корпоративное обучение;
- белая заработная плата. 

Инженер локально-выездной технической поддержки

Требуется инженер выездной технической поддержки на крупный «почтоматный» проект. 

Что делать:

- выезжать по заявкам на точки заказчика (город, область);
- обслуживать IT-инфраструктуру заказчика, заниматься технической поддержкой пользователей;
- первичная диагностика, мелкий ремонт;
- профилактика и настройка оборудования.

Что требуется:

- навыки работы с IT инфраструктурой;
- опыт работы с торговым оборудованием;
- знание операционной системы Windows на уровне уверенного пользователя;
- желательны навыки сбора и разбора механических устройств;
- желателен опыт работы от 1 года;
- дисциплинированность, целеустремленность, ответственность;
- терпеливость и стрессоустойчивость, умение добиваться нужного результата. 

Условия:

- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- белая заработная плата;
- стабильная выплата заработной платы (два раза в месяц).

Выплаты и бонусы:

- бонусы и 13 зарплата;
- оплата мобильной связи;
- компенсация ГСМ и амортизации автомобиля;
- бонус к отпуску и к значимым событиям (свадьба, рождение детей);
- компенсация спортивных абонементов.

Условия труда:

- выездная работа на территории заказчика;
- график: 5/2, с 09.00 до 18-00;
- оплачиваемые дежурства;
- постоянная проектная занятость.

Обучение и карьера:

- вендорное обучение и сертификация за счет компании.

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Высокие технологии Работа

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