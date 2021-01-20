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Россияне высказались против «ковид-паспортов»

Россияне высказались против «ковид-паспортов»

20 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Среди людей, сделавших прививку или перенесших инфекцию, противников нововведения больше

Почти 60 процентов россиян выступили против введения «ковид-паспортов» для переболевших COVID-19 или сделавших прививку. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.

Идею введения специального документа поддержали 12 процентов опрошенных, еще 29 процентов респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой «паспорт».

Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55 и 18 процентов соответственно).

Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер «ковид-паспортов». Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус.

Как пишет РИА Новости, ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе «антиковидных паспортов», которые будут получать жители республики с антителами, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей вакцинироваться от коронавируса. Отмечалось, что удостоверения для граждан, вакцинированных от коронавируса, будут действительны в течение года, а для переболевших инфекцией, у которых выработались титры антител выше десяти единиц, — в течение трех месяцев. Обладатели паспортов смогут тесно сидеть на трибунах спортивных залов, в театрах, ресторанах. Им дадут скидки при покупке путевок в башкирские санатории, абонементов в фитнес-центры и бассейны.

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