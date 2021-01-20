Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы В помошь родителям Рейтинг автосервисов Рейтинг салонов красоты Модные тренды Рейтинг мебельных компаний Новый год 2021
Главная
Новости
Россиянам рассказали о грядущем нашествии тараканов

Россиянам рассказали о грядущем нашествии тараканов

20 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Они откладывают яйца в местах, где есть вода

В России приближается первый из двух пиков роста числа тараканов. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По ее словам, периодическая активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна, поскольку связана с циклом размножения насекомых. Рославцева напомнила, что тараканы откладывают яйца в местах, где есть вода, после чего они развиваются в среднем три месяца.

- Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом, — пояснила специалист.

Для того, чтобы препятствовать попаданию тараканов в квартиру, следует перекрыть основные пути проникновения насекомых. Так, она посоветовала поставить сетки на вентиляционных решетках.

- Такие отверстия есть на кухне, куда в основном будут приходить тараканы, и в ванной комнате. Тараканы — теплолюбивые и влаголюбивые насекомые, поэтому они пойдут именно в эти помещения, — подчеркнула Рославцева.

По ее словам, Роспотребнадзор озабочен проблемой формирования популяции тараканов, устойчивых к основным инсектицидам, вроде пиретроида. Службы дезинфекции, как правило, работают именно с этим ядом, однако результаты работы оказываются «не очень хорошими».

- Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности, — заключила сотрудница службы.

В январе 2020-го жильцы одного из домов в Арсеньеве (Приморский край) пожаловались на нашествие гигантских тараканов. Россияне недоумевали, как насекомые могли попасть к ним в подъезд, ведь температура на улице в это время года обычно не поднимается выше минус десяти градусов по Цельсию.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ

Читайте также: Госсовет Коми готовит обращение в Правительство РФ по проблеме бродячих собак

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Сыктывкарка пошла в магазин из закрыла в сейфе для хранения сумок свою собаку (видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 января
Врач из Коми рассказал, чем опасны лютые морозы и как от них защититься Читать
10 января
Топ 5 актуальных вакансий для сыктывкарцев без опыта работы Читать
10 января
Рождественские наряды и фотосессии в снегу: 8 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
14 января Мораторий на запрет отключения электроэнергии и начисления пени за долги окончен
Загрузка...

Новости России и мира

10 января
В России заработали новые правила контроля за наличными
10 января
Российский нарколог рассказал, как бросить курить с Нового года
10 января
В России могут резко подорожать авиабилеты
08 января
В России появится новый дорожный знак
08 января
В России будут аннулировать карты машин, которые не прошли техосмотр
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru