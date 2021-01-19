Фото дня в Сыктывкаре: загадочный спутник Земли

@olezhiq_q

- Решил разнообразить свою ленту и выложить немного фото Луны

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И вот немного фактов о Луне: Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной.

Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно.

Первое в истории изображение дальней стороны Луны (которая всегда обращена в сторону от Земли) было сделано советским космическим аппаратом "Луна-3" 7 октября 1959 года.

Темные пятна, видимые по всей поверхности Луны, на самом деле представляют собой обширные бассейны базальтовой лавы. Их называют "мария" - латинское слово, означающее "моря". Лунный базальт содержит больше железа, чем земной базальт, и менее отражает свет, поэтому невооруженным глазом кажется тёмным.

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