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В России изменился порядок проведения ЕГЭ и ГИА

В России изменился порядок проведения ЕГЭ и ГИА

19 января 2021 Возрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Васенин / rg.ru
Тем, кто не пойдет в вуз, достаточно сдать государственный выпускной экзамен

На брифинге Министра просвещения Сергея Кравцова, который прошел 15 января 2021 года в Доме Правительства в Москве, были озвучены изменения порядка проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 году.

Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года. Эти сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать ЕГЭ в дополнительный период, также, как участники основного периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные учебные заведения.

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля. Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменен.

Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании выдадут на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный сентябрьский период.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГИА в Республике Коми

8 (8212) 30-16-61 – Приемная Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми;  

8 (8212) 30-16-64 – Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми,

8 (8212) 40-02-57 (доб. 105) – отдел Государственной итоговой аттестации ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества образования».

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Образование

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