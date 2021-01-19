Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошли крещенские купания

Сегодня в Сыктывкаре прошли традиционные крещенские купания. Многие жители города не побоялись мороза и пришли искупнуться в освященной воде. Портал PG11.ru подготовил для вас фоторепортаж с мероприятия.

Мероприятие началось в 12.00. Именно к этому времени к специально подготовленной проруби в Заречье подошел крестный ход. После начался процесс освящения воды.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим зачитал молитвы и освятил воду. Затем начались сами купания. Смельчаков оказалось много. Напомним, что на улице стоял 20-градусный мороз , как отметил журналист, воздух на реке ощущался гораздо холоднее, чем в городе.

Журналист портала PG11.ru спросил у окунувшихся об их ощущениях и для чего они этим занимаются.

На фото: Александр Семенов

Вода отличная, холод совсем не останавливает. Купаюсь для здоровья, - Александр Семенов.

На фото: Николай Павлов

Вода супер! Морозы не мешают, только бодрят. Я занимаюсь этим не то что каждый год - каждый день! Вон у меня тут домик недалеко стоит. Купаюсь и для здоровья в том числе, - рассказал Николай Павлов.

Водичка хорошая, мороз не мешает. Мы же сами эти купели готовли, надо было уважить. Стараюсь купаться каждый год. Лично я с уважением отношусь к этому празднику, к тому же это отличный повод перезагрузить себя, - отметил мужчина.

Крещенские купания продлятся до 24 часов 19 января. Также купальни установлены в Эжвинском районе на реке Вычегда в районе лодочной станции, в Нижнем Чове и поселке Краснозатонский.

Мэрия Сыктывкара напоминает, что граждане в нетрезвом виде не допускаются к купелям. Также рекомендуется отказаться от водных процедур при низкой температуре воздуха. Кроме того, купание может быть опасно беременным женщинам, детям, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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