Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошли крещенские купания

Фоторепортаж: в Сыктывкаре прошли крещенские купания19 января 2021
Виктор КонюховВозрастное ограничение: 0+
Фото: Виктор Конюхов
Жителей города не остановили морозы
Сегодня в Сыктывкаре прошли традиционные крещенские купания. Многие жители города не побоялись мороза и пришли искупнуться в освященной воде. Портал PG11.ru подготовил для вас фоторепортаж с мероприятия.
Мероприятие началось в 12.00. Именно к этому времени к специально подготовленной проруби в Заречье подошел крестный ход. После начался процесс освящения воды.
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим зачитал молитвы и освятил воду. Затем начались сами купания. Смельчаков оказалось много. Напомним, что на улице стоял 20-градусный мороз , как отметил журналист, воздух на реке ощущался гораздо холоднее, чем в городе.
Журналист портала PG11.ru спросил у окунувшихся об их ощущениях и для чего они этим занимаются.
На фото: Александр Семенов
Вода отличная, холод совсем не останавливает. Купаюсь для здоровья, - Александр Семенов.
На фото: Николай Павлов
Вода супер! Морозы не мешают, только бодрят. Я занимаюсь этим не то что каждый год - каждый день! Вон у меня тут домик недалеко стоит. Купаюсь и для здоровья в том числе, - рассказал Николай Павлов.
Водичка хорошая, мороз не мешает. Мы же сами эти купели готовли, надо было уважить. Стараюсь купаться каждый год. Лично я с уважением отношусь к этому празднику, к тому же это отличный повод перезагрузить себя, - отметил мужчина.
Крещенские купания продлятся до 24 часов 19 января. Также купальни установлены в Эжвинском районе на реке Вычегда в районе лодочной станции, в Нижнем Чове и поселке Краснозатонский.
Мэрия Сыктывкара напоминает, что граждане в нетрезвом виде не допускаются к купелям. Также рекомендуется отказаться от водных процедур при низкой температуре воздуха. Кроме того, купание может быть опасно беременным женщинам, детям, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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19 января 2021, 15:45
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